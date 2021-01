"Jorge Oñate intentó abrir los ojos al escuchar sus canciones": manager

Nuevas noticias que se conocen acerca de la salud del cantante vallenato Jorge Oñate llenan de positivismo a sus seguidores. Su manager contó que ‘El Jilguero de América’ parpadeo al escuchar una de sus canciones.

“Entró Delfina Inés -su hija- con su esposo, ambos médicos. Le hablaron, le pusieron música y él intento abrir sus ojos, esto es una buena noticia. Creemos que Dios está haciendo su obra”, aseguró Mario Puertas, manager del cantante.

En relación a las reiteradas noticias falsas que en comparten en redes sociales de la muerte del artista, su familia pide prudencia pues podrían afectar las emociones y hasta la salud física de allegados del ‘Ruiseñor del Cesar’.

Entre tanto, en el Instituto Cardiovascular del Cesar permanecen sus hijos, sobrinos, amigos y, por supuesto, seguidores del artista esperando noticias alentadoras.

“No perdemos la fe. Es que ya me imagino Oñate saliendo por esa puerta, saludándonos a todos, es mi anhelo porque desde siempre he sido amante de su música y es muy pronto para que se vaya, necesitamos más canciones de su viva e inconfundible voz”, dijo un fanático de Oñate.

Cabe destacar que entre chanzas, sus más cercanos amigos cuentan ciertas infidencias que para ellos son buena señal para la recuperación del cantante.

“Poncho Zuleta me llamó y me dijo: 'Compadre no se preocupe, Oñate está bien alimentado. Él es va a salir de eso”, agregó Mario Puertas.

Lo anterior es reforzado, incluso por reconocidos periodistas, que aseguran que toda una vida el cantante ha sido amante de la comida criolla. Entre risas y varias anécdotas cuenta que siempre se alimenta del ‘campo a la mesa’.

Este viernes, al cumplirse ocho días del ingreso a UCI del cantante, se espera un nuevo parte médico de su evolución.