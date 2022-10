Joven murió tras ser mordido por una rata en Barranquilla: cuando fue al hospital ya era muy tarde

Para nadie es un secreto que las ratas y sus heces son fuentes de enfermedades y hay que tenerlas a raya si aparecen en nuestras calles o casas. Por eso es que muchos se preocupan cuando uno de estos animales los muerde. Sin embargo, esta semana se conoció un caso que evidencia la importancia de prestarle atención a este tipo de mordeduras.

Una familia en Barranquilla está de luto porque su hijo, de 27 años, murió luego de ser mordido por una rata en el barrio Carrizal.

El joven identificado como Erick Enrique Blanco, quien trabajaba en una fábrica de bollos, fue mordido por una rata, sin embargo, no le prestó mayor atención y cuando quiso hacer algo, ya era demasiado tarde.

¿Qué fue lo que paso?

Según relató la hijastra de la víctima al medio local Impacto News, Erick fue mordido por la rata y además tuvo contacto con los orines del animal: "Le dio fiebre tras la mordedura, uno no le paró bolas y él tampoco, él llegó a la casa, se tomó un vaso de agua, en ese momento se puso mal y le dijo a mi mamá: 'María, me tomé un vaso de agua y me siento mal", empezó diciendo.

En ese sentido, reconoció que nadie pensó que fuera por la mordedura de la rata: "Nosotros pensamos que se había resfriado porque donde él trabajaba era caliente y como está dando virus de fiebre también pensábamos que era eso", contó.

A pesar de que el joven estaba bastante enfermo, se negó a ir al hospital: "Él duró varios días enfermo, a lo último se puso muy mal, lo llevamos el miércoles al hospital, él estaba hablando normal y de repente lo pusieron en UCI, los médicos le comenzaron a hacer exámenes y le salió que además de la mordida también tenía orín de rata, que le causó leptospirosis (...) "Por la enfermedad que le transmitió el animal, sus órganos se infectaron y botaba sangre por la boca".