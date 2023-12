Joven que perdió el ojo tras un asalto en Taganga, fue remitido a Barranquilla

Tras la denuncia realizada en RCN Radio por las familiares del joven Henry Abello, atacado a bala en el rostro por asaltantes en Taganga, donde aseguraron que el joven no había sido remitido por su EPS, hacia un centro médico que cuenta con la especialidad de oftalmología, se pronunció la Nueva EPS, donde aseguró que la remisión se había hecho efectiva.

En la denuncia, Ana Abello, una de las hermanas del joven herido, aseguró a RCN Radio que “hubo varias clínicas de la ciudad de Santa Marta, que nos estaban brindando la posibilidad de atender a nuestro hermano en sus instalaciones, pero por la Nueva EPS no tener convenio con ellos, no nos atendían a Henry, nosotros del desespero y al haber pasado tantas horas y no nos resolvían nada, acudimos a los medios de comunicación y RCN Radio fueron los únicos que nos ayudaron con la denuncia pública”.

RCN Radio se contactó con Laín Eduardo García, Gerente De La Nueva EPS Magdalena, quien aseguró que, “la remisión del paciente fue autorizada y aceptada en la clínica General del Norte de la ciudad de Barranquilla, donde hay disponibilidad de cama y especialidad de oftalmología”.

Y luego de eso, la Nueva EPS se pronunció a través de un comunicado donde aseguran que, “este martes 19 de diciembre de 2023, en horas de la mañana, el paciente fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde será atendido por especialistas de la Clínica General del Norte y La Fundación Oftalmológica del Caribe, FOCA, de acuerdo con la pertinencia médica definida en la atención inicial”.

El comunicado añade que, “desde su ingresó por el servicio de urgencias al Hospital Julio Méndez Barreneche, Nueva EPS garantizó las atenciones en salud requeridas, es importante destacar que, desde un inicio de la necesidad de traslado, nuestro afiliado recibió la autorización de la Compañía, con lo que fue presentado a la red disponible en todo el país”.

El comunicado de la Nueva EPS puntualiza que, “más que la autorización es necesario que la institución que pueda prestar el respectivo servicio cuente con disponibilidad”.

Ana Abello, hermana del paciente, confirmó que su hermano, Henry Abello, fue remitido en una ambulancia hacia la clínica General del Norte a las 11:04 de la mañana de este martes 19 de diciembre de 2023.

Es de resaltar que, el joven Henry Abello aún tiene dentro de su ojo los balines que expulsó el arma traumática con la que fue atacado, y según información de sus familiares, el joven perdió la visión por el disparo.