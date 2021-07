Jóvenes en Atlántico no quieren vacunarse por no poder consumir licor

Las autoridades de salud en el departamento del Atlántico han manifestado preocupación, debido a la disminución de la cantidad de personas que acuden a los puntos habilitados para la vacunación contra el covid-19 en los últimos días.

Esta situación se ha vuelto más notoria con la apertura de inmunizaciones para población más joven a vacunar, es decir las personas de 40 o menos años de edad.

De acuerdo con los expertos en salud, la negativa de las personas se explica a la divulgación de mitos como la prohibición de ingesta de alcohol por 15 días y la supuesta muerte por la aplicación del biológico.

“En estos momentos, vemos que hay poca respuesta en los grupos etarios más jóvenes para la aplicación de la vacuna contra el covid-19”, manifiestó Alexandra Camargo, gerente de la sucursal Atlántico de Coosalud EPS.

Al respecto de esta peculiar situación se refirió Diego Castresana, director del Hospital de la Universidad del Norte, quien indicó que no hay problema en consumir licor tras ser inmunizado, siempre y cuando sea de forma moderada.

"No hay ningún problema con que una persona se tome dos o tres tragos inmediatamente después de la vacunación, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, la ingesta excesiva de alcohol claramente es mala y no solo por la vacuna, sino por muchos riesgos en la salud", dijo Castresana.

Por otro lado, el médico afirmó que quienes no se estén vacunando por temor a no consumir licor, puede significar que padecen de alcoholismo.

"Si la persona no se está dejando de vacunar por miedo a no poder tomar alcohol, ya eso significa que estamos hablando de problemas de alcoholismo. La ingesta excesiva de alcohol sí influye en el funcionamiento del sistema inmune y es dañino para el organismo", finalizó Castresana.