'Juancho Dique', excomandante AUC, habló sobre los crímenes cometidos en el Caribe

Un homenaje a las miles de personas que fueron torturadas y arrojadas al Canal del Dique realizó este lunes la Ruta del Cimarronaje y la Comisión de la Verdad, en el municipio de Calamar, en Bolívar, donde reconocieron a las víctimas del conflicto armado que tuvo lugar en municipios cercanos a este cuerpo de agua.

En medio de la ceremonia donde se pidió esclarecimiento de los hechos, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Uber Banquez Martínez, conocido como 'Juancho Dique', pidió perdón por los crímenes registrados e indicó que hizo parte de las convivir las cuales fueron constituidas legalmente por el Estado.

Le puede interesar: Lluvias dejan 400 familias damnificadas en Zambrano, Bolívar

“Cumplimos un mandato, un mensaje directo de la fuerza pública para no arrojar cadáveres en la vía pública, de esa manera no se visibilizaban los cadáveres en zonas públicas. No debí utilizar atropellos del pasado, ni ese dolor que tranca las puertas con muerto y la violencia sigue igual, pido a todas aquellas víctimas, regional y nacional, que me perdonen, un perdón que sale de mis sentimientos, de mi corazón, un perdón como decía Nelson Mandela llegar a ver a la víctima para que nos digamos la verdad, perdón", dijo excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Dijo además: "mi nombre es Uber Banquez Martínez, mi alias es 'Juancho Dique' en la época de las extintas autodefensas, estuve en el estamento militar porque fui uno de los creadores de las Convivir de las Autodefensas entre Córdoba, Sucre y Bolívar. Yo nunca entré a un grupo de autodefensa, entré a unas Convivir constituidas legalmente por el Estado, no entré a asesinar, ni matar, lamentablemente esas Convivir en el día eran legal y la noche era ilegal".

Lea aquí: Prostitución en Cartagena: desmantelan red de 'masajistas' menores que ofrecían servicios sexuales

"Nosotros fuimos creciendo Rodrigo y yo con cuatro hombres de las Convivir, en San Onofre, luego llegamos a tener tres frentes desmovilizados el 15 de julio 2005 en el corregimiento de San Pablo. Era un sistema yo pienso que en ese momento éramos una columna al lado de un estado débil tomado por un poder guerrillero, que en ese momento llevábamos un proceso en el Caguán, éramos como unas columnas que ejercíamos ese derecho constitucional pero ilegal, que ocupábamos esos espacios donde había un vacío constitucional porque la fuerza pública en San Onofre no salían a una esquina porque eran asesinados, y fuimos creciendo con ese apoyo pero lo más duro en la vida era ese silencio de como nosotros actuábamos en los Montes de María", aseguró.

La Ruta del Cimarronaje pidió que se preserven los cadáveres que se encuentran en el Canal del Dique, exigiendo que el megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique establezca protocolos para su exhumación de los cuerpos.