Juez ordena cinco días de arresto al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo

De nuevo el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, está en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de una orden de arresto, por cinco días y el pago de una multa de dos salarios mínimos mensuales, por el desacato a una tutela.

Este fallo fue emitido por el Juzgado Promiscuo de Pivijai, es de primera instancia, por lo que los asesores jurídicos del departamento indicaron que no es una orden de arresto inmediato.

"Este no es un fallo de cumplimiento inmediata, esta sanción de arresto no es automática, no va a cumplirse hasta que un juez de segunda instancia se pronuncie", indicó Humberto Torres asesor jurídico del departamento del Magdalena.

Cabe recordar que el Juzgado Promiscuo de Pivijai generó el fallo de primera instancia, el 27 de agosto del presente año, que ordenaba el restablecimiento el cargo, como gerente del hospital de Pivijay, a Mayra Castro.

Lea además: Dan de baja a 'La máquina del mal', condenado por descuartizar un joven en Barranquilla

Sin embargo, para la fecha Caicedo Omar, como gobernador titular, se encontraba fuera del país y quien asumía como gobernador encargado fue Adolfo Bula, secretario del Interior, quien se declaró impedido, ya que su esposa fungía en el momento como gerente encargada del centro asistencial, por lo que enviaron a consulta de la Procuraduría, que hasta la fecha, según el asesor jurídico del departamento, no ha contestado el requerimiento.

El primer fallo fue impugnado y hasta este jueves salió el fallo de segunda instancia que confirmaba la orden de restablecer en el cargo de gerente de Pivijai a Mayra Castro, alegando que hubo una renuncia falsa.

Frente a esta segunda instancia, que ordena el reintegro de la gerente la oficina jurídica del departamento, indicó que

el gobernador Caicedo siempre ha respetado las decisiones judiciales, por ello, la oficina de talento humano está estudiando el tema para tomar la decisión que corresponda en este caso, es decir, restablecer en el cargo a la gerente.

El gobernador del Magdalena no se ha notificado de la decisión, y participa de la presentación de nuevos deportistas de alto rendimiento del departamento, los cuales comienzan su etapa de apoyo institucional.