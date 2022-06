Juez rechazó demanda que buscaba detener suspensión del alcalde de Cartagena

El juez José Luis Otero rechazó la demanda nulidad que interpuso el alcalde de Cartagena, William Dau, en contra de la solicitud que hizo la Contraloría Distrital al presidente Iván Duque, para que se suspenda del mandatario de los cartageneros.

La Contraloría le abrió a Dau una investigación por presunto detrimento patrimonial de más de 1.000 millones de pesos en contratos de adquisición de pruebas covid-19.

El órgano de control señaló que las pruebas fueron aplicadas a personal de salud, administrativo, aseo y vigilancia que tenían EPS y no a población pobre no asegurada, a quien iban dirigidas.

Frente a la demanda de nulidad interpuesta por Dau Chamat, el juez manifestó que, "la legalidad del acto administrativo no constituye un acto administrativo definitivo, que pueda ser demandado ante esta jurisdicción".

El juez señaló que, “solo se trata de un acto de naturaleza preparatoria, expedido en el transcurso del juicio de responsabilidad fiscal, para que eventualmente se adopte una decisión que defina la situación jurídica del funcionario investigado, siendo ésta la que sí resultaría pasible de control jurisdiccional".

La Contraloría distrital reiteró la solicitud de suspensión del alcalde Dau Chamat, para evitar que el mandatario cartagenero pueda afectar, obstruir y/o entorpecer la investigación de tipo fiscal o, eventualmente, comprometer o poner en riesgo todavía más el patrimonio del Distrito de Cartagena.

El presidente Iván Duque Márquez se refirió a la suspensión del mandatario de los cartageneros, en medio de una entrevista con Nicolás Pareja, director del diario El Universal. "Nosotros en este momento estamos esperando que se surta una acción que interpuso el alcalde Dau", señaló.

"Mientras nosotros tengamos que designar a alguien siempre buscaremos lo mejor para la ciudad de Cartagena; si nos toca ya proceder con la designación buscaremos el mejor perfil posible. Lo que yo más quiero que sea una persona que no venga con agendas preconcebidas", dijo el presidente Duque.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena concluyó que la separación transitoria en el ejercicio del cargo corresponde a una medida cautelar decretada para viabilizar el proceso fiscal y, en esa medida, constituye un acto preparatorio o de trámite, porque con él no se pone fin a una actuación administrativa, sino que contribuye al desenvolvimiento de esta.