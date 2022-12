La curiosa campaña de la Policía para reducir los atracos en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa realizando acciones para la prevención y contención del delito.

En ese sentido, la Seccional de Investigación Criminal inició una curiosa campaña que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Las actividades se realizan en zonas comerciales y bancarias, hasta donde llegan las unidades de policía judicial vestidas de civil, mimetizándose entre los ciudadanos.

De un momento a otro, el grupo de policías se pone su chaqueta y gorra y es cuando los usuarios de establecimientos comerciales y sucursales bancarias se sorprenden, creyendo que sucedió algo en ese lugar.

Sin embargo, el momento de atención es aprovechado por los policiales para entregar recomendaciones para prevenir los hurtos en todas sus modalidades.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta?

Desde la Policía Metropolitana han indicado que continúa en la lucha contra el delito y entrega las siguientes recomendaciones como son estar siempre alerta de las personas que lo rodean, no aceptar ayuda de terceros, recordando que el banco no tiene intermediarios, pedir el acompañamiento policial al retirar grandes sumas de dinero y no entregarle la tarjeta a ninguna persona.

También recomiendan no contar dinero fuera del banco, en lo posible no manejar altas sumas de dinero en efectivo, distribuir el dinero en diferentes lugares, no aceptar mensajes engañosos y no ingresar a links sospechosos.

Asimismo, han recomendado no suministrar datos personales por medio de llamadas o mensajes de texto, no comentar en sitios públicos de la actividad que va a realizar en el banco, y en caso de pérdida de la tarjeta, bloquear inmediatamente.

Indicaron que, la campaña ha sido acogida de buena manera por la comunidad, sobre todo por la forma sorpresiva en la que se realiza y el impacto que afirman esto ha causado.