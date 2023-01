Desgarrador, así es el relato de la madre de la menor de 17 años que habría sido una de la víctima de Luis Guillermo Pérez, de 37 años, presunto abusador serial que delinquía en Barranquilla y el municipio de Soledad.

Por seguridad, no revelaremos la identidad ni de la víctima y tampoco de sus familiares, pero este es el relato que ya está en poder tanto de la Sijín de la Policía de Barranquilla como de la Fiscalía.

En la versión que le entregan a las autoridades aseguran que el agresor primero se le acercó como mototaxista y le realizaba carreras a la menor de edad desde su casa al lugar donde entrenaba.

“Él un día llega y te dice que pues que también era cobradiario y que necesita una persona que lo acompañara a realizar los cobros y que le pagaba la suma de 40.000 pesos. Como yo no lo conocía, él le dijo a mi hija que me dijera que era familiar de una compañera para que no hubiera ningún tipo de sospecha.

Yo lo conocí porque como ella era menor me tenía que pedir permiso de ese trabajo y yo le di permiso, lo conocí porque llegó a la casa y yo no le vi ningún tipo de problema”, dijo la mujer en diálogo con RCN Radio Barranquilla.

La mujer cuenta que llegó el día del cobro a finales del mes de diciembre de 2022 y comenzaron el recorrido en una motocicleta de propiedad del presunto violador serial sin ningún tipo de inconvenientes, pues ella aseguró que su hija le enviaba la ubicación a través de un chat, pero llegó lo que no querían que ocurriera.

“En medio de los recorridos que ese hombre hizo con mi hija la ingresó a una residencia en el barrio Chiquinquirá amenazándola con un revólver y le dice que él no es cobradiario, que él no es mototaxista, que él es un extorsionista. También le dijo que no gritara, que no dijera nada porque sino la mataba y procedió a abusar de mi niña que es menor de edad. Luego que la abusó le dijo que como dijera algo la mataba junto con su familia”, agregó.

Dice la mujer que luego del abuso, el hombre la dejó cerca de su casa como si nada hubiera ocurrido y le advertía que no dijera nada porque la mataba.

“Mi hija cuando llegó a la casa me llamó y me dijo todo lo que había ocurrido de cómo la había abusado sexualmente. Además, la grabó mientras la abusaba y le mostraba videos de otras mujeres que había abusado bajo esa misma modalidad”, relató la mujer.

Esta se dio porque había una orden de captura por el delito de acceso carnal violento en circunstancia de agravación punitiva y hurto emitida por el Juzgado Segundo con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.

En las próximas horas será presentado ante un juez que definirá su situación jurídica.