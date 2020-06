La historia del español con doctorados que fue rescatado de la indigencia en Santa Marta

Luego de conocerse en las redes sociales la crítica situación de indigencia en la que vivía un docente de nacionalidad española en Santa Marta, el hombre fue rescatado finalmente por un agente del CTI que lo reconoció mientras recorría las calles de la ciudad.

Se trata de Francisco José De la Hoz Rodriguez, quién tiene dos doctorados y una excelente hoja de vida que llegó hace algunos años a la capital del Magdalena a dar clases, pero al parecer algunas patologías clínicas y la droga, lo habrían llevado a caer en una penosa situación.

Por lo que varios de sus estudiantes lo reconocieron e iniciaron a través de redes sociales una campaña para ayudarlo y sacarlo de la indigencia, finalmente este lunes en la noche un funcionario del CTI vio al profesor español aguardándose de la lluvia bajo un árbol, lo recogió, lo llevó a su casa, le dio de comer, le dio ropa para cambiarse, le pagó un corte de pelo, y lo llevo a un albergue.

El docente es atendido y valorado en el hogar de paso habilitado por la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, donde estará el resto de la cuarentena para evitar de esta manera ser afectado de COVID-19 y además recibirá asistencia psicológica para ayudarle en su proceso de desintoxicación.

El profesor expresó a algunos medios locales que su drama inició luego de que no le renovaran su contrato laboral el año pasado, dijo que "intentó tocar las puertas en otras instituciones de educación superior de la ciudad pero no fue admitido".

Frente al hecho RCN Radio se comunico con directivas de la Universidad del Magdalena, quienes indicaron que efectivamente el profesor trabajó allí como docente, pero la evaluación por parte de los estudiantes no le favoreció por lo que la institución decidió no renovarle el contrato.

RCN Radio también conoció que el director de la Facultad de Derecho de Unimagdalena intentó a través del consulado buscar apoyo para el extranjero, pero la respuesta fue que solo un familiar que viviera en España podía hacer la solicitud.

Sobre los familiares del hombre no se sabe mucho, pues a la única persona que él menciona es a su mamá de la cual no tiene ningún dato ya que según lo que ha mencionado no tiene esposa, ni hijos.

El hombre también ha estado vinculado con las universidades de Manizales y la Sergio Arboleda.

A través las redes sociales personales del docente, las autoridades intentaran dar con el paradero de personas allegadas que estén dispuestas a ayudarle, para regresar a casa, aunque él dice que lo único que pide es un espacio para trabajar en Colombia o en España.