La historia detrás del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Valledupar

Consternados se encuentran los habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, por el hallazgo del cuerpo de un hombre desmembrado en el patio de una vivienda abandonada.

La comunidad inicialmente encontró el tronco de un ser humano que lo único que tenía era una pantaloneta. Su identidad era desconocida puesto que carecía de cabeza, brazos y piernas.

No obstante, Norelbis Osorio, quien buscaba a su compañero sentimental, que desapareció desde el pasado miércoles, se acercó al lugar y por la ropa aseguró que se trataba al parecer de Fray Hernández Primera.



“Yo lo reconocí por la ropa porque lo vi saliendo de la casa el pasado miércoles y lo identifiqué. Él había llegado de trabajar, llegó a la casa, me imagino que se bañó y se fue como a las 6 p.m. De ahí me llamó de un número y me dijo que se sentía mal, que le dolía la cabeza y tenía fatiga”, sostuvo Osorio.

Las autoridades trasladaron el tronco del cuerpo del joven a Medicina Legal. Sin embargo, en las últimas horas encontraron los otros restos de la víctima como la cabeza, las dos manos y los pies.

El hombre fue asesinado, descuartizado y enterrado en el patio de una vivienda abandonada.

Este macabro hecho se suma a una serie de actos que se han registrado en los últimos días en Valledupar. La mañana del reciente lunes 29 de mayo, cuatro personas fueron asesinadas en hechos aislados.

En lo corrido del año, se han registrado en la capital del Cesar 59 muertes violentas por arma de fuego, arma blanca y elemento contundente.

En búsqueda de mejorar la situación y hacerle frente a la violencia, el comandante de Policía en el Cesar, coronel Luis León Rodríguez, aseguró que están tomando medidas como intensificar los controles y verificación de motocicletas que circulan por la ciudad.