Hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, acto que se realizó en la capital del departamento de Bolívar. Uno de los propósitos principales de este acuerdo es traer justicia y garantías de reparación a aquellas víctimas que se vieron afectadas durante el conflicto armado, sin embargo, representantes del proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña manifestaron que el proceso de paz hoy por hoy está en riesgo.

"Nosotros desde el proceso pacífico de la Alta Montaña y como plataforma de construcción de paz de los Montes de María podemos decir que los avances en la implementación del proceso de paz son bastante nulos, no se ven las acciones que se hayan hecho para reafirmar ese acuerdo que busca una paz estable y duradera", dijo Jorge Montes, coordinador general del proceso pacífico de reconciliación e integración de Alta Montaña.

Agregó que "lo que se ha hecho en el territorio son algunos paños de agua tibia, tenemos el tema del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial que se ha convertido en un elefante blanco y en un tema de burocracia para la clase política, repartirse las obras y al territorio no llega nada".

Respecto al proceso de reparación a las víctimas de los Montes de María manifestó que no hay inversión social en territorio.

"La implementación del acuerdo es una farsa, salir a hablar de paz con legalidad y que se está trabajando en las comunidades victimas, y hablo por la Alta Montaña, no hay inversión social, que es el primer punto del acuerdo, y eso realmente solo se quedó en el papel", manifestó.

Continuó diciendo: "El proceso de paz está en riesgo porque aquí hay veredas que con el tema de seguridad han intentado desplazarse en su totalidad, porque las familias no se sienten seguras. La idea del acuerdo de paz era que el campesino volviera a ser autosostenible, o sea que tuviera las herramientas necesarias para ellos poder seguir trabajando en sus tierras, pero esto no ha sucedido, por lo tanto nosotros consideramos que la implementación del acuerdo de paz en los territorios PDET ha sido un fracaso".

Fue enfático en señalar que hoy se cumplen cinco años y no se ven las muestras de esa tan anhelada firma del acuerdo de paz en su momento.

"No hay vías, no hay escuelas, no hay salud, no hay buenos proyectos productivos. A las víctimas no se les ha garantizado reparación colectiva, ni las indemnizaciones individuales, y no hay inversión social en los territorios, por lo menos en la Alta Montaña tenemos más de 400 kilómetros de vías interveredales que están incomunicados, a la gente se le pierde los productos porque no hay por donde sacarlos", insistió.

"Aquí en la zona de la Alta Montaña el Estado no garantizó el retorno, la gente se devolvió porque estaba sufriendo en las ciudades y en los municipios, y ni aún así el Estado ha prestado debida atención para adecuar las vías, las escuelas, los centros de salud, lo que llamamos inversión social, y si se da es con muchas trabas porque ponen muchos requisitos a una víctima que está retornando y que no tiene la parcela legalizada", añadió.

En cuanto al tema de seguridad reveló que es poca la inversión que se ha hecho durante el proceso, teniendo en cuenta la posición de algunos líderes sociales que hoy prefieren asumir su rol desde otras zonas del país por temor a perder su vida.

"Realmente al tema de seguridad el Estado no le ha prestado la debida atención; hay muchos líderes todavía viviendo por fuera del territorio, porque las condiciones son precarias, hay alrededor de 15 líderes de El Carmen de Bolívar que se encuentran por fuera del territorio y que a la mayoría no le han puesto el esquema de seguridad, entonces se abstienen de regresar; la Unidad Nacional de Protección no está cumpliendo con los protocolos que se deben para los esquemas de seguridad", sostuvo.

Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres

Montes envió un mensaje al Gobierno Nacional en el que insta al jefe de estado y a sus funcionarios a cumplir punto por punto el acuerdo de paz.

"Esto no es un acuerdo de Juan Manuel Santos, es un acuerdo de Estado y que debe respetarse e implementarse tal como la misma Corte Suprema de Justicia o como el Consejo de Estado lo ha dicho, o sea esto tiene un amparo internacional que no puede ser violado por una persona que esté en el poder, porque han mirado la guerra en Colombia como el negocio de los ricos y que cada hayan pobres, y que los ricos estén cada vez más ricos invirtiendo solo en la guerra, pero no se invierte socialmente en el territorio", dijo.

Hay que dejar de matar a los excombatientes, son más de 280 muertos durante el proceso de paz: alcalde de Turbaco

El alcalde del municipio de Turbaco en Bolívar, Guillermo Torres, quién es un excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, manifestó que la paz tiene que ver con la solución de los problemas sociales, porque según su criterio son la causa principal de la violencia armada.

"Si no están resolviendo los problemas sociales, jamás habrá solución de la violencia armada, la violencia de los fusiles, de las bombas, es que la violencia de las balas tiene una causa fundamental y es la miseria", aseveró.

"Hay algo que hay que parar aquí, en particular con el proceso de paz, es que hay que dejar de matar a los excombatientes, porque en este proceso de paz han muerto más de 280 excombatientes y eso hay que pararlo", indicó.