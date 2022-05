La muerte de mi hijo no fue un accidente: padre del bebé hallado muerto en Santa Marta

Se cumplió un mes de la muerte del pequeño Edwin Samuel Guerrero Higuera, el niño que fue hallado sin vida en las playas de Buritaca, zona turística de Santa Marta. Treinta días después de lo sucedido, el padre del menor lo recordó y dijo lo que pudo haber pasado ese día.

Los hechos ocurrieron el domingo 3 de abril. Esa madrugada, la ciudad de Santa Marta amaneció con una terrible noticia: turistas había encontrado el cuerpo de un bebé de 15 meses muerto en Buritaca.

Ese mismo día encontraron el cochecito y flotador infantil de color azul a orillas de las playas del sector turístico y, a 500 metros del coche, encontraron algunas pertenencias de la madre del menor.

Pero ella, Yenni Alexandra Higuera Casallas, se encontraba desaparecida. Nadie sabía de su paradero y las autoridades empezaron a descifrar el rompecabezas. Lo primero que hicieron fue comunicarse con el posible padre del menor.

Lea también: Videos y una carta, las nuevas piezas del rompecabezas por la muerte de un bebé en Santa Marta

Edwin Guerrero había hecho una denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Bogotá por la desaparición de su hijo y su exmujer; el 6 de abril viajó desde la capital del país hacia el Magdalena por una llamada que recibió de la policía de Santa Marta, donde le informaron que habían encontrado a un bebé con las características de su hijo.

Desde entonces no ha parado la pesadilla para Edwin Guerrero Sánchez, padre del menor a quien prácticamente le ha tocado hacer su propia investigación del caso para aclarar los hechos.

En conversación con RCN Mundo, Edwin contó el paso a paso de las investigaciones que realizó con las autoridades y con los habitantes en Buritaca.

“Yo me fui para Buritaca donde apareció el coche en la playa; de ahí me trasladé a donde encontraron el documento de Yenni a casi 500 metros de donde estaba el coche. Ahí es donde se une el río con el mar, pero para esos días el río no estaba caudaloso, tenía un nivel bajito se podía pasar caminando porque el agua daba a las rodillas", contó el padre del menor.

Le puede interesar: Apareció viva en Bogotá, la mamá del bebé hallado muerto en Buritaca

Relató que "en ese lugar encuentran la cédula y tarjeta de Yenni, pero donde encontraron a mi hijo es un lugar muy retirado, a dos horas de la playa. Es una distancia muy grande y fue lo que más me generó dudas: ¿Por qué el cuerpo de mi hijo estaba a dos horas del lugar donde encontraron la cédula de ella? ¿Por qué se fue a un lugar tan retirado con el bebé? y ¿Por qué las pertenencias aparecieron a quinientos metros de donde estaba el coche?”.

“Por eso es que yo creo que a mi hijo le hicieron algo y pienso que la familia de Yenni sabe lo que realmente le sucedió al niño, por su silencio. Ellos tienen que saber qué fue lo que sucedió”. aseguró Edwin Guerrero.

Dijo que "además, no han revelado el contenido de la carta que escribió Yenni, días antes de irse a Santa Marta. No me atrevo a decir que ella lo mató, pero sí sé que Yenni es responsable de lo que le sucedió a mi hijo. Siento que su familia sabía que ella iba para Santa Marta con algún motivo, ella ya tenía la decisión tomada. Lo único que sé, es que Yenni utilizaba a mi hijo para hacerme daño a mí".

Después del sepelio del bebé, estando en Bogotá, Edwin Guerrero, aseguró que se dirigió hasta la terminal de transporte: “Yo lo hice para indagar sobre la ruta que ella tomó cuando huyó con el bebé de Bogotá; mi intención era saber cuál era la empresa de transporte a la que ella le compró los tiquetes el día 31 de marzo".

También lea: Madre e hija fueron asesinadas en zona rural de Algeciras, Huila

Y agregó: "Me dijeron que ella viajó en un bus de Copetran y el viaje salió a las 11:40 de la noche. Esa información se la brindé a la policía, estoy investigando porque quiero saber lo que pasó y porque el caso va muy lento por parte de las autoridades, ellos me dicen que hay que esperar".

Por su parte, la Fiscalía dice que hasta el momento todo es materia de investigación y que no han podido tomar las declaraciones de Yenni Alexandra Higuera Casallas, porque se encuentra internada en una clínica de la capital del país.

El hombre finalizó diciendo: “Estoy contemplado la idea de viajar una vez más hacia Santa Marta, para hablar directamente con la fiscal encargada del caso y que me explique cuál es la diligencia adelantada sobre el caso de mi hijo, y decirles que si la muerte de mi hijo fue un accidente, por qué la familia de Yenni guarda silencio”.

Edwin reveló que Yenni empezó a tener cambios en su comportamiento, cuando él decidió romper con la relación. Aseguró que ella le decía que volvieran, pero como él le decía que no, ella tomaba actitudes extrañas con el bebé.

Le puede interesar: Ataque sicarial deja a una pareja de abogados asesinada en Ocaña

“Lo hacía para que volviéramos, ella utilizaba al niño para hacerme daño a mí”, aseguró el padre del menor. El hombre hoy pide justicia por lo sucedido y dice que no quiere que la muerte de su bebé quede impune.

Es de anotar que la familia materna del menor no quiso brindar ninguna clase de información sobre los hechos, ni tampoco quisieron hablar acerca de la clínica donde está hospitalizada la mujer.