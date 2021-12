La presidenta de Anato compara contagios de covid-19 en crucero con una 'gripa'

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, comparó con una 'gripa', los contagios de covid-19 en siete pasajeros de un crucero que arribará a Cartagena en las próximas horas.

Cortés dijo que “debemos entre todos no hacer más alarma de la que ya existe. Vienen unos pasajeros en un crucero, son siete no más y no es ni el 0,2 % del número de pasajeros que están en el crucero”.

La dirigente gremial indicó que “esto es una gripa que se va a extender de manera importante. Es una gripa importante en la manera en que no estemos vacunados, por eso es tan importante la vacunación y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno”.

Asimismo, Cortés mencionó que “el autocuidado es muy importante, pero consideramos que no podemos frenar la economía de nuestro país y tenemos que seguir avanzando en las regiones. La economía de estos destinos turísticos se ha visto marcada importantemente”.

Por otra parte, Paula Cortés afirmó que “la preocupación radica en que se presenten cierres en los destinos turísticos de los países. Por lo pronto, lo que es España y Estados Unidos, que son nuestros mercados prioritarios, no van a tener cierres aéreos”.

“La exigencia del carnet de vacunación va a ayudar mucho para que no se propague. Colombia es uno de los países que abrió la capacidad aérea y vamos a tener un gran trabajo para implementar el turismo con responsabilidad”, concluyó.

Entre tanto, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, presentó los resultados del sector este año y las proyecciones del próximo año.

La funcionaria destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) de alojamiento y servicios de comidas podría terminar el 2021 en una cifra alrededor de los $32,9 billones, que representaría entre el 93 % y el 98 % del valor obtenido en 2019.

“Para 2022 esperamos una completa recuperación en este indicador y estimamos un PIB de alojamiento y servicios de comida alrededor de $37,5 billones, lo que representaría un incremento entre el 8 % y el 14 %, al compararlo con los mismos valores del año 2019” señaló la funcionaria.

La estimación sobre llegada al país de visitantes no residentes para el cierre de 2021 es de 1’982.000 turistas, lo que representaría entre el 39 y el 47 % de los visitantes que llegaron al país en 2019, mientras que para 2022 se espera que el número de visitantes no residentes alcance los 3 millones, con una recuperación importante frente a los valores registrados en este indicador en el año 2019.

La ministra destacó también que la generación de divisas, medida a través de la Balanza de Pagos del Banco de la República, podría alcanzar al cierre de este año unos US$2.457 millones de dólares en exportación de servicios de transporte y viajes y para el 2022.

En ese sentido, se estima que llegaría a los US$2.825 millones, según proyecciones realizadas a partir de la información de las cuentas trimestrales del Sistema de Cuentas Nacionales publicada por el DANE.