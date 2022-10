La tragedia de Sofía: lucha por sobrevivir y sus padres murieron en la explosión de Barrancabermeja

Los ojos de los santandereanos continúan en la tragedia que se registró en Barrancabermeja por la explosión en un depósito de cilindros de gas propano. En esta emergencia, tres menores resultaron gravemente heridos y se encuentran internados en dos hospitales de Bucaramanga.

Una de ellas, de cinco años de edad, y que tiene el 60% de su cuerpo con quemaduras, se encontraba en el puerto petrolero porque estaba de visita en la casa de un familiar.

“Ellos estaban en Pozo Siete porque bajaron a visitar la hermana por parte del papá de Sofía, ellos bajaron el viernes y lo hacían de manera recurrente. Ellos vivían en Medellín. Fue una visita porque Sofi no tenía clase”, señaló una de las tías de la menor de cinco años.

La familiar indicó que ella llegó el domingo en la mañana a Barrancabermeja, porque viven en Valledupar y ahí se encontró con un panorama desolador y confuso. La información que las autoridades proporcionaban era muy escasa.

“El domingo llegamos, todo era muy confuso, no nos daban información hasta la una de la tarde supimos algo, a la niña la trasladaron y de los papás nos decían que no los habían encontrado”, agregó.

Cabe señalar que la niña fue salvada gracias a su primo, otro de los menores que fue víctima de esta tragedia que hoy completa cinco días de haberse registrado.

“La tía de Sofía, a la que fueron a visitar, fue la que la rescató. Ella nos dice que escuchó una explosión, que estaba en el baño y salió a buscar a la hija de ella y a Sofía, y ella fue la que las pudo rescatar con el otro hijo”, explicó la familiar.

Esta explosión además enlutó a esta familia porque los padres de la menor fallecieron, producto de la emergencia.

“El lunes nos entregaron el cuerpo de la mamá de Sofía y ese mismo día le dieron sagrada sepultura, a mi cuñado todavía no lo han entregado. Yo soy hermana de la mamá de Sofía, y yo soy la que me estoy haciendo cargo de ella, pedí la patria potestad y me estoy haciendo cargo de ella”, agregó.

Hasta el momento, el estado de la salud de esta niña de cinco años es reservado y está internada en el Hospital Universitario de Santander, en donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos.