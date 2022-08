En días pasados un lanchero que fue acusado de participar en el cobro excesivo de dos mojarras y cuatro cervezas en las playas de Cartagena, habló para un reconocido medio de comunicación nacional, en el que aseveró que él es inocente de las acusaciones que están haciendo en su contra.

Este caso ha causado indignación en muchas personas a través de las redes sociales, ya que no es la primera vez que los turistas terminan siendo víctimas de los cobros excesivos, en este caso la denuncia se presentó luego de que fueran obligados a cancelar $2.000.000 por los productos anteriormente mencionados.

Lea también: ¡Vuelve y juega! Cobran a turistas $2'636.358 por dos mojarras y cuatro cervezas en Playa Blanca

Asimismo, una pareja que fue testigo de los hechos, intentó mediar al ver los abusos en los cobros que se estaban cometiendo y por eso, también en entrevista para este medio, la mujer comentó que a los extranjeros les mencionaron que en el país estos platos tienen un costo de 600 dólares y que, al hacerse la conversión, le comentan a la señora que lo que cobraban es un completo abuso, por lo tanto, ella sugirió a los turistas que no pagaran.

No obstante, el hombre que se identificó como Daniel Cervantes, quien fue acusado de ser parte de este complot para cobrar esta cantidad de dinero, mencionó que él es inocente y que tan solo se defendió luego de que le grabaran su rostro.

“Le dije, me sigues grabando y te boto el teléfono, ella me acerca el teléfono en la cara y cuando la manotié, el marido me agredió y me tiró dos trompadas y ahí yo me defendí”, comentó el implicado.

Lea también: [Video] Docente le pegó a un niño por no cantar en una presentación escolar

Así las cosas, el lanchero también se mostró preocupado por la estigmatización que tienen de los cobros excesivos en playa blanca y tiene temor a que los turistas no vuelvan por lo acontecido en días pasados.