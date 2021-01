Las 25.000 gallinas robadas fueron vendidas por $5.000 para hacer sancocho

En Repelón, Atlántico, nadie sabe lo que pasó en Navidad. La desaparición de más de 25.000 gallinas de una finca del municipio es un asunto del que nadie habla.

"Yo no sé lo que pasó". "No conozco la situación". "Yo no sé de eso porque no tomo nada que no sea mío", indican moradores de la zona al consultarles por el tema.