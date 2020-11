"Las lluvias no pararon; no tenemos que comer": tragedia en Cesar por río desbordado

“Haremos el arreglo por el tramo donde se desbordó el río, pero debemos esperar que baje un poco el nivel del agua para que ingrese la maquinaria. Pedimos un poco de paciencia, pero aquí estamos para evaluar las afectaciones y respaldar a la comunidad”, dijo el secretario de gobierno municipal, Luis Galvis.

Las creciente súbitas del río Cesar anunciaban que el afluente podría salirse de su cauce, como finalmente ocurrió. Los agricultores de la zona piden ser reubicados.

“Sabíamos que esto pasaría, las lluvias no pararon, pero no es solo vivir bajo el agua, no tenemos que comer, lo poco que cultivamos es con lo que nos alimentamos y como ven todo lo arrastró el agua”, dijo un morador de la zona veredal.

La situación con la temporada invernal no es menos crítica en el resto del departamento, donde desde hace más de una semana las autoridades decretaron la alerta amarilla, con la excepción del municipio de Manaure, donde persiste la alerta naranja por más de 14 deslizamientos que afectan la zona rural.

A pesar de las afectaciones en el departamento del Cesar, aún no hay un censo de las familias damnificadas, muchos de los afectados cuestionan demoras en las ayudas.

Nada más en el municipio de Tamalameque, el desbordamiento de una quebrada dejó bajo el agua a más de 2.000 familias que perdieron sus cultivos y enseres.