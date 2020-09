Laura Tobón y su familia fueron rescatados tras quedar a la deriva en aguas del Magdalena

Cuando disfrutaba de un paseo con su familia, la modelo y presentadora Laura Tobón quedó a la deriva a 9 millas náuticas del casco urbano de Pueblo Viejo en Magdalena, exactamente en Ciénega Grande.

Según contó la presentadora a través de sus redes sociales, quedaron 5 horas a la deriva, luego de que la embarcación presentara fallas técnicas y falta de combustible.

"De un momento a otro el bote entró en una tormenta, la tripulación nos calmaba diciendo que era normal y que estábamos seguros. Salimos de la tormenta y después nos avisaron que el bote se había quedado sin gasolina. Sin celular, sin saber exactamente dónde estábamos naufragamos 5 horas en la mitad de la ciénega", contó la modelo a sus seguidores en redes sociales.

Para lograr comunicación con la Estación de Guardacostas, la modelo se montó en el techo de la embarcación y pudo enviar las coordenadas a las autoridades, que de inmediato salieron a su rescate.

Tras llegar a salvo al muelle turístico de Pueblo Viejo en Magdalena, la modelo cuestionó las condiciones en las que emprendieron el primer paseo del año en familia.

"Esta es una moraleja para la vida y la tendré en cuenta al montarme en cualquier embarcación. No teníamos radio para pedir ayuda, el bote no tenía GPS, ni bengalas, no teníamos linternas", agregó Laura Tobón, quien pidió a sus seguidores tener mucho cuidado al momento de viajar en la nueva normalidad.

Por fortuna, según información de la armada Nacional, los rescatados no presentan problemas de salud.

Por su parte la autoridad marítima, asegura que continuará con el desarrollo de patrullaje de control y vigilancia que permitan salvar vidas en el mar, además pidieron a la ciudadanía extremar las medidas de seguridad para evitar incidentes como este.