Le destruyen la casa a mujer señalada de asesinar a su vecina en Barranquilla

La comunidad del barrio Carrizal, en Barranquilla, destruyeron totalmente la vivienda de Yulieth Solano, una mujer de 21 años, señalada de haber asesinado a una vecina en medio de una riña.

Los vecinos, al enterarse de la muerte de Kelly Cantillo, que se dio a las 9:15 de la noche en la terraza de Solano, se tomaron la justicia por mano propia y le destruyeron la casa. Incluso, las autoridades señalan que intentaron incendiar la casa.

Puede leer: Video: Conductor de bicitaxi sobrevivió a violenta embestida de automóvil

“Es un hecho lamentable que rechazamos a todas luces. No es posible y no podemos tener consideración con hechos que continúan generando violencia en un sector. Aquí hay una comunidad que entendemos su dolor por la pérdida de la vida de una compañera habitante de esta zona, pero estas acciones violentas no deben continuar”, dijo, el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Asimismo, contaron que aunque el llamado a la policía inmediatamente se empezaron a dar las acciones violentas hacia el domicilio de la mujer, al llegar a la vivienda ya estaba completamente destrozada.

Le puede interesar: Maltrato contra la mujer: Joven le pegó a su mamá porque no le tenía lista la comida

"Esto no tiene ningún sentido común y aquí vamos a actuar con todas las capacidades judiciales para investigar a los que incitaron este hecho y lograr la captura con la investigación pertinente de la mano con la Fiscalía General de la Nación”, añadió.

Por el momento, en la casa de la joven se instaló un servicio de Policía que permanecerá allí hasta que logren dar con el paradero de los responsables del hecho.