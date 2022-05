¿Le pusieron la droga a la presidente del Concejo de Cartagena?: político y policías salpicados

El pasado 14 de enero, fue capturada la entonces presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavidez, luego de encontrar un kilo de cocaína en el vehículo donde se movilizaba con su pareja sentimental y un acompañante.

Este lunes 16 de mayo, se desarrolló una audiencia donde la defensa de la cabildante solicita se revoque la medida, argumentando que la droga habría sido puesto por terceros con el fin de enlodar su nombre y como una supuesta retaliación por la suspensión del alcalde de la localidad 2, Andy Reales.

Durante la diligencia el abogado, Enrique del Río, apoderado de Gloría Estrada, reveló las evidencias recolectadas, con las que pretende demostrar la inocencia de su defendida, entre ellas audios y videos.

En audiencia de Gloria Estrada, salen a la luz audios que comprometen a concejales, ediles y policías con presunto complot en contra de la presidenta del Concejo

En un audio reproducido durante la audiencia, se escucha una conversación entre Martín Barreto, pareja sentimental de Estrada y el capitán Iván Cadena, que fue miembro de la Sijín en Cartagena y quien entregó detalles del supuesto plan del que se enteró tras dialogar con el edil Pedro Aponte.

“Todo comenzó porque tu señora iba a ser presidente del concejo, se planeó una asamblea que no se hizo. Y que ustedes se fueron en contra del alcalde local Andy, y que por eso a Andy lo suspenden. Entonces él me llama (Pedro Aponte) hermano hágame un favor, usted ya se fue para Arauca y yo le digo que sí; entonces él me dice que lo ayude con dos pelados de la Sijín que sean firme”, dice Cadena.

Continua, “Yo le digo que eso para qué y me dijo, es para ponerle algo a alguien y yo le dije que a quién y me dijo a un mansito que me anda jodiendo ahí, y yo le pregunté qué quién era y me dijo, Gloria Estrada”.

Según el capitán Cadenas, Aponte le ofreció $40 millones para realizar el plan, “Aponte me ofreció 40 tablas para poner una droga y un arma. Me dijo, Martin anda armado, pero no tiene permiso. Yo le expliqué que con la Sijín no se podía, que debía ser alguien de vigilancia y a los tres días me llama y me dice que ya los consiguió”.

El capitán Cadena asegura en el audio que el mayor Bueno del distrito 1, sería el que logró acordar y disponer de los policías que realizaran el procedimiento, “Yo le pregunté qué a quién consiguieron y me dijo que el mayor Bueno aceptó y dijo que iba para delante de una… me dijo, el mayor Bueno es parcero mío, porque yo le he colaborado en el restaurante y le he prestado playa y él me va a prestar dos policías del cuadrante y todo está cuadrado y que eran unos chinos de confianza”.

Por su parte el abogado Enrique del Río mostró videos que demostrarían la manera en la que supuestamente el patrullero Alexander Salas realizó el procedimiento y asegura que este obligó a sus defendidos a mover el vehículo de la estación de gasolina donde estaban taqueando, hacía la calle con el fin de alejarse de las cámaras de seguridad y que es en ese momento donde aparece el paquete con la droga.

Según manifestó la defensa, en la información recolectada establecieron que, el patrullero Salas habría comprado la droga a alias 'Paty Paty', uno de los miembros del 'Clan del Golfo' más buscado en Cartagena.

Cadenas también le dice a Barreto en la conversación que se conoció con el alcalde local Andy Reales y el edil Pedro Aponte, gracias al concejal Luis Cassiani, que luego de su separación con la esposa, le arrendó una habitación por un año. Indicó que parte del supuesto plan, se habría fraguado en casa del concejal Cassiani y que días después de los hechos, estarían preocupados porque se estaba filtrando información por parte de los policías.

“El conductor de Cassiani me dijo que está recaliente el parche, eso se dañó, eso se salió de control, porque ese policía está hablando hasta lo que no debe… ya ese concejo se perdió por parte de Cassiani”, destaca Cadenas.

Tras conocerse toda esta información, la Policía Metropolitana de Cartagena; el concejal de Cambio Radical, Luis Cassiani; el edil, Pedro Aponte, el alcalde local, Andy Reales no se han pronunciado, pese a los duros señalamientos.

El juez 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena determinó suspender la audiencia y darle continuidad este miércoles 18 de mayo a partir de las 2 de la tarde, donde se espera resuelva la solicitud de la defensa que busca la revocatoria de medida de aseguramiento contra la Concejal Gloria Estrada, Martin Barreto y Avelino Villamizar.