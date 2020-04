Liberan $100.000 millones para empresas en Barranquilla afectadas por COVID-19

Frente a los efectos en las actividades productivas como consecuencia del Covid-19, la Alcaldía Distrital y Bancóldex diseñaron ‘Barranquilla responde’, una línea de crédito preferencial, con un cupo total de $100.000 millones para las empresas con domicilio en Barranquilla, que estará disponible a partir del lunes 13 de abril.

Esta línea se ejecutará en dos etapas: la primera con la irrigación de $60.000 millones, y una vez agotada esta se activa la segunda con los $40.000 millones restantes.

El alcalde, Jaime Pumarejo Heins, dijo que “no solo estamos robusteciendo nuestro sistema de salud, entregando ayudas humanitarias en los barrios más vulnerables de la ciudad, sino que hoy anunciamos la creación de una línea de crédito, en complemento con las que ha creado el Gobierno Nacional. Busca darle liquidez y alivio al pequeño y mediano empresario, al trabajador independiente y al microempresario”.

Según lo explicado por el mandatario de los barranquilleros, las empresas podrán hacer uso de los recursos para la financiación de capital de trabajo y consolidación de pasivos en materias primas, insumos, protección de nóminas y demás costos y gastos operativos de funcionamiento.

Beneficios y condiciones:

Plazo de pago: Hasta 3 años.

Período de gracia: Hasta 6 meses sin pago de capital.

Tasa al empresario: Reducción de mínimo el 2% en el interés al empresario, respecto a la oferta tradicional de los intermediarios financieros.

También se tendrá amortización de capital y periodicidad en el pago de intereses de forma mensual, trimestral o semestral.

Decisión

De otro lado, por medio de una rueda de prensa en redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se refirió a las diferentes medidas que se han tomado en la ciudad para enfrentar la emergencia por el COVID-19, que se vive en la actualidad.

El mandatario descartó la presencia del Ejército en las calles de la ciudad, pero fue enfático en que los barranquilleros deben obedecer las indicaciones impartidas por las autoridades.

"Algunos dicen: saca al Ejército, saca a la Policía para que no salga nadie, pero eso no es lo que se busca. Si hacemos eso, es crear un toque de queda de 24 horas como si estuviéramos en una guerra y el que sale se muere, esa no es la idea", puntualizó.