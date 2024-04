Liberan a ganadero secuestrado en Cesar

El ganadero Rafael Vironna Vitola, de 77 años fue liberado en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego, Cesar, luego de ser secuestrado en horas de la madrugada de este lunes 15 de abril, mientras se encontraba en su finca Arroyo Hondo.

Según las autoridades, seis sujetos armados a bordo de motocicletas llegaron hasta el predio y se llevaron a este hombre con rumbo desconocido. Posteriormente, fue abandonado en el sector el Rincón, logró soltarse y caminó cerca de una hora hasta que fue auxiliado por un señor que se movilizaba en una motocicleta.

Luego, fue a una tienda a tomar agua y se encontró con un familiar que lo llevó hasta su casa, para después regresar a la finca de su propiedad.

"Ellos me dijeron que colaborara para que no me pasara nada, que no fuera a hacerme matar", sostuvo el ganadero.

Al conocerse el secuestro, unidades del Gaula de la Policía Nacional en conjunto con el Gaula Militar desplegaron operativos para dar con el paradero de Rafael Aronna.

El secretario de Gobierno departamental aseguró que "La Décima Brigada notificó que el ganadero Rafael Aronna fue liberado en hechos que fueron rechazados por todo el departamento. Fue una lucha incansable por parte de la Policía Nacional y el Ejército en un operativo en la parte alta de San Diego. Los bandidos se transportaban en motocicletas y lo llevaron a una zona rural”.

Ante esta situación, el próximo 21 de abril, los ganaderos realizarán una protesta pacífica en Valledupar en contra del Gobierno nacional. Dicha manifestación partirá desde la glorieta de Los Músicos, llegará a la Plaza Alfonso López y finalizará en el parque de Las Madres.