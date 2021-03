Líder social de San Nepomuceno ganó el premio Internacional 'Mujer de Coraje 2021'

La defensora de Derechos Humanos, abogada y líder social del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Mayerlis Angarita Robles, ganó el premio internacional Mujer de Coraje 2021, que distingue a un grupo de mujeres excepcionales de todo el mundo.

La mujer recibirá el galardón de manos del secretario de estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien será el anfitrión en la velada que se llevará a cabo este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Realmente este premio significa mucho, no para Mayerlis, sino para 'Narrar para Vivir' y esas mujeres que la integran, también para las lideresas de todo el país y sobre todo de la región de los Montes de María. Esto significa que no estamos solas, que estamos respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos”, manifestó la mujer.

Aseveró que “es un premio al coraje para quienes nos dedicamos a construir la paz desde las bases sociales, que trabajamos para aportar a la igual social, al empoderamiento de las mujeres, al tema de la pobreza. Creo que lo más importante de este premio, es el reconocimiento a esa labor que todos los días hacen mujeres maravillosas en cada uno de los municipios, a veces invisibilizadas, con el único deseo de servir en sus comunidades”.

Esta madre de familia lleva 21 años trabajando con las mujeres víctimas de conflicto armando, contó que a raiz de la desaparición de su madre, Gloria Robles Sanguino, raptada por un paramilitar en Montería, cuando ella tenía 14 años, decidió crear 'Narrar para Vivir', una organización con la que logró ganar el premio internacional.

“Es una organización que reúne hoy a más de 800 mujeres en la región de los Montes de María, con un propósito de sanarnos, de superar el dolor y recuperar nuestros proyectos de vida”, sostuvo la líder social.

Añadió que pese a haber sido víctima de tres atentados se ha resistido de salir del territorio y detalló que cuenta con garantías de seguridad y protección por parte del Gobierno Nacional.

“También tengo mujeres a mi lado que me acompañan todos los días hacer ese trabajo las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Nosotras estamos en el territorio, estamos en ese proceso resistiendo, alzando la voz, porque no queremos volver a lo que era antes los Montes de María, no queremos que nuestros cuerpos vuelvan a ser utilizados como botín de guerra”, puntualizó.

Mayerlis Angarita Robles detalló que este premio se lo dedica a su madre, Gloria Robles Sanguino, que después de 26 años de búsqueda fue encontrada en una fosa. “Salvatore Mancuso, el día 11 de enero en audiencia, asumió que por la línea de mando tuvo responsabilidad en la muerte de mi madre”, dijo.

Concluyó que a doña Gloria Robles Sanguino, la encontraron en la finca llamada "35 La Caima" en San Pedro de Urabá. Posteriormente, fue llevada a Medicina Legal y en agosto de 2020 fue identificada.