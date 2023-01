Líder social denunció amenazas por operativo de desalojo en un barrio de Cartagena

Una lamentable situación se registró en el barrio La María, sector Los Corales, en la capital de Bolívar, tras un procedimiento realizado por las autoridades donde fueron desalojadas varias personas que habían invadido un terreno en la zona.

Dicha situación generó que una turba amenazará al presidente de la Junta de Acción Comunal, Felipe Fuentes.

El líder social indicó que a su vivienda llegaron alrededor de 50 personas con piedras, palos y machetes a increparlo y a amenazarlo, ya que alegaban que él habría dado aviso a las autoridades para que realizaran el operativo de demolición y posterior desalojo.

“En ningún momento me imaginé que esas personas iban a tomar esa determinación de venir a mi casa a intentar tumbarla y sobre todo a amenazarme. Era mucha gente, aproximadamente 50 personas, que llegaron con piedras, palos y machetes. Ante la situación, llegaron los vecinos y mi familia para que el hecho no pasara a mayores”, explicó Fuentes.

El líder comunal agregó que ya las autoridades competentes están al tanto de la situación registrada.

“Ya están al tanto y con conocimiento de lo que pasó. En ningún momento he dicho a nadie para que realicen ningún operativo, lo único por lo que he luchado es que ese sitio sea recuperado para un bien común de la comunidad, ya que no tenemos espacios ni para un salón comunal, ni un parque. No he mandado a sacar a nadie porque eso no me compete a mí”, puntualizó el líder.

Se espera que ante esta situación se le brinde protección al líder para evitar que se registre en un futuro alguna tragedia por esta situación.