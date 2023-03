Líderes y comunidades wayuu bloquean todas las vías de acceso a La Guajira

Al son de ‘La Kasha’ o Tambor, desde la madrugada de este lunes las autoridades indígenas se tomaron las vías de acceso al Norte y Sur de La Guajira, como medio de protesta por la defensa de la vida, la supervivencia cultural, autonomía del territorio y los derechos de las comunidades wayuu que han sido vulnerados.

La protesta que se torna pacífica es encabezada por los líderes indígenas Irama Gámez Móvil, Oscar Pérez, Armando Pulido, Edwin Ceballos y Zolia Brito, el cual tienen concentraciones en Riohacha – Santa Marta, Valledupar, Maicao, Carraipia, Manaure y Uribia; mientras que en el Sur del departamento se registran bloqueos en los municipios de Cuestecita, Albania, Hatonuevo, Distracción y Barrancas.

Es de anotar que las autoridades indígenas reclaman al Gobierno nacional y departamental, el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, ya que se les ha prometido soluciones en pro del bienestar de los infantes wayuu que fallecen por agua y por alimentación y aún sigue latente la problemática de la desnutrición infantil.

“A nosotros nos han faltado el respeto, nuestros niños siguen muriendo, siempre nos mandan a alguien del Gobierno nacional, viene, promete y se va. Nosotros ya estamos cansados, no hay alimentación, no hay agua, el agua que consumimos son de los jagüeyes y eso no es apto para el consumo humano”, dijo una de las voceras.

“Nosotros ya no queremos promesas, queremos acciones, por eso exigimos hasta la presencia del mismo presidente Petro, para que sea él quien se apersone de esto que estamos viviendo”, añadió.

Es por esto que los líderes y las comunidades wayuu decidieron cerrar las carreteras y mantener incomunicada a La Guajira, hasta que haga presencia los delegados del presidente de la República, Gustavo Petro.