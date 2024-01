Listo dispositivo de seguridad para Lectura del Bando: Carnaval de Barranquilla

Son 600, los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes estarán a cargo de la vigilancia durante la Lectura del Bando, prevista para hoy, en la capital del Atlántico, evento que le da inicio al Carnaval.

El acto se llevará a cabo a las 8:00 de la noche en la plaza de La Paz. El Puesto de Mando Unificado será instalado a 5:00 de la tarde y la apertura de puertas a las 6:00. Para ello, habrá tres anillos de seguridad, cuatro filtros para el ingreso, cuatro drones y lectores biométricos.

"Tendremos hombres de inteligencia y Policía Judicial apostados en estas áreas de ingreso y llegada a esta plaza, la cual permitirá también advertirnos desde nuestro Puesto de Mando Institucional, que estará desde ya dispuesto en el Comando de la Metropolitana y donde también podremos estaremos observando en tiempo real, a través de los drones y de las cámaras de videovigilancia en tiempo real, para la toma de decisiones. Importante el dispositivo que ya está organizado y que está todo listo", expresó el General Herbert Benavidez, comandante de la institución en la capital del Atlántico.

Pese al dispositivo de seguridad, Nelson Patrón, secretario de Gobierno distrital, le solicitó a los ciudadanos atender una serie de recomendaciones.

"Importante llegar temprano, respetar a las autoridades, seguir todas las recomendaciones y ponernos en alerta, con alguna situación que pueda poner en riesgo el evento como tal", señaló Patrón.

La violencia de género es un tema prioritario, por ello, el funcionario señaló que habrá comisarios, para atender posibles situaciones que atenten contra la mujer.

"Es algo novedoso que estamos teniendo en cuenta para todos los eventos de Carnaval, en un trabajo articulado con la Oficina de la Mujer, en un plan de contingencia que tenemos", precisó Patrón.

En caso de emergencia, las autoridades dispondrán de 130 socorristas, cuatro ambulancias básicas y un Módulo de Estabilización y Clasificación, así como una máquina del Cuerpo de Bomberos.

Al evento está prohibido el ingreso de menores de edad, la venta en envase de vidrio, utilización de espuma o de elementos inflamables.

De otro lado, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial realizará cierres:

-Calle 53 entre carreras 44 y 50 (sin incluir las carreras 44 y 50)

-Calle 50 entre carreras 44 y 46 (sin incluir la carrera 44)

-Calle 47 entre carreras 44 y 50 (sin incluir las carreras 44 y 50)

-Calle 46 entre carreras.46 y 50 (sin incluir la carrera50)

-Carrera 44B entre calles 53D y 53 (sin incluir la calle 53D)

-Carrera 45 entre calle 45 y 54 (sin incluir las calles 45 y 54)

-Carrera 46 entre calles 45 y 54 (sin incluir las calles 45 y 54).

Horarios para el cierre de vías

- Calles 53 y 50 entre carreras 44 y 50 desde las 8:00 a.m. del 20 de enero hasta las 3:00 a.m. de 21 de enero (sin incluirlas).

- Carreras 45 y 46 entre calles 45 y 54 desde la 1:00 p.m. del 20 de enero hasta las 3:00 a.m. del 21 de enero.

- Todas las vías se abrirían desde las 3:00 a.m. del 21 de enero de 2024.

- Se utilizarán paleteros en los puntos de desvíos y se informará a los conductores los desvíos que pueden tomar para continuar su rumbo.

Con este evento se da apertura a la temporada carnavalera.