Lo que debe saber del pico y cédula en Barranquilla del 25 al 31 de agosto

La Alcaldía de Barranquilla mantiene el ya conocido 'Pico y Cédula' buscando una reapertura económica, pero siguiendo al pie de la letra el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación de los contagios por Covid-19.

Los ciudadanos podrán salir a realizar las compras de primera necesidad como se ha venido realizando, pero siguiendo el turno de pico y cédula que les corresponde diariamente.

Barranquilla: pico y cédula del 25 al 31 de agosto:

- Martes 25 de agosto: 1,3,5,7 y 9.

- Miércoles 26 de agosto: 0,2,4,6 y 8.

- Jueves 27 de agosto: 1,3,5,7 y 9.

- Viernes 28 de agosto: 0,2,4,6 y 8.

- Sábado 29 de agosto: 1,3,5,7 y 9.

- Domingo 30 de agosto: 0,2,4,6 y 8.

- Lunes 31 de agosto: 1,3,5,7 y 9.

Tenga en cuenta la anterior lista para saber cuándo podrá salir y así no ganarse innecesariamente una multa. Cabe recordar que además de no respetar el 'Pico y Cédula', otro de los hechos que será sancionable es que no utilice tapabocas (bien puesto que le cubra boca y nariz). La intención del gobierno nacional es darle apertura económica a cada sector poco a poco sin poner en peligro la salud de los ciudadanos.