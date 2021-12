Los dos viajeros contagiados con la variante Ómicron ya no están en Cartagena

Frente a la confirmación del Instituto Nacional de Salud (INS), de dos casos de la variante Ómicron en Cartagena, que fueron importados por viajeros, uno ellos asintomático y otro con síntomas leves, la Dirección del Departamento de Salud manifestó que estas dos personas contagiadas con el virus y procedentes de Estados Unidos, ya no están en la ciudad.

“Ya ellos regresaron a su país; ellos inmediatamente cuando ingresan se les ordena el aislamiento, ellos no tuvieron contacto con personas aquí en el Distrito. Ahora bien, se le ordenó a todos los que venían en el vuelo el aislamiento obligatorio”, manifestó la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Johana Bueno.

Entre tanto, el hostal donde se hospedaron estas dos personas permanece en cuarentena, como medida de prevención. Por otra parte, la funcionaria manifestó que se realizó el rastreo de contactos para cortar la cadena de transmisión.

Agregó que “para estos dos casos confirmados quiero destacar que no presentaron síntomas graves, o sea, si ellos no vienen de países donde hay circulación viral por esta variante, no se sospecha de que puedan estar infectados, por eso la importancia de completar el esquema de vacunación”, indicó.

Hay que destacar que desde el departamento de salud se indicó que se iniciarán testeos masivos en zonas consideradas de alto riesgo, como el sector turístico, hotelero, restaurantes y bares.

“Recomiendo a toda la ciudadanía que se siga cuidando utilizando el tapabocas, evitar tener contacto estrecho con personas, completar el esquema de vacunación para disminuir los riesgos y complicaciones de esta enfermedad”, anotó.

Actualmente, en Cartagena se han contagiado 127.143 personas, de las cuales se han recuperado 124.505 ciudadanos y han fallecido 2.718. Según el informe, permanecen 74 casos activos.