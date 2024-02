Luego del clamor de su hijo, liberan a Sara, secuestrada en el Sur de Bolívar

Fue liberada Sara Emilia Rodríguez, una mujer que, junto a un hombre, fue secuestrada en zona rural del municipio de Cantagallo en el sur de Bolívar.

La autoridades reportaron el pasado domingo 4 de febrero que fue encontrado el cadáver de Wuikelma Antonio Vargas Manaure. El hallazgo se presentó entre las veredas El Diamante y El Limón, jurisdicción de la misma población.

En su momento tanto la Gobernación de Bolívar como la Defensoría del Pueblo, exigieron la liberación de esta mujer, quien además, fue noticia nacional porque su hijo hizo un video donde suplica con lágrimas al grupo armado que tiene a su madre su liberación.

“Este video lo hago para que respeten a mi mamá y me la puedan devolver con vida. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor se los pido”, dice el menor de edad en el video que fue replicado en su momento por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de la mujer asegurando que, "después de ser liberada y entregada a una comisión integrada por La OEA MAPP y la Iglesia Católica; la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Magdalena Medio, coordinó la comunicación entre Sara Emilia Rodríguez y su familia, asegurando además la facilitación de su reencuentro".

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció y dijo, "liberaron a la madre de Johan David, un niño que se volvió la voz de muchos a los que la voz se las tiene apagada la violencia que se vive en el sur de nuestro territorio. Hoy nos llena d esperanza esta liberación y por fin empezamos a vivir momentos de paz en esa familia y comunidad".

Además, el mandatario de los bolivarenses instó a que ya no haya más actos de violencia en esta zona del departamento, "yo les pido por favor que cese la violencia en el sur de nuestro territorio, que cesen los actos delictivos. Que hablemos de paz, pero una paz verdadera".

Cabe recordar que Yamil Arana, en su momento pidió al Presidente de la República, Gustavo Petro, intervenir en la creciente crisis en el sur de Bolívar, donde enfrentamientos entre grupos armados han generado desplazamientos forzados y asesinatos a algunos pobladores.