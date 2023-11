Luis Manuel Díaz descarta irse a Inglaterra: "Mis aspiraciones son seguir en mi pueblo"

El padre del futbolista del Liverpool también envió un mensaje de paz y fue claro en decir que no quiere que otra persona viva lo que él vivió. "A todos los hermanos, porque tenemos que hablarlo así, porque todos somos hermanos: a todos los hermanos del monte, a todos los grupos legamente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión, que dialoguemos y que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en dos años, pero dentro de tres o cuatro años, sea un país de paz para todo el mundo en general".

"De verdad, se lo pido, mis hermanos del monte: dejemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligente para que sea Colombia el primer país que tenga la mejor paz. Alzo la mano y pido a todos, presidente y gente del monte: unámonos, hagamos esfuerzos y hagamos un país bonito", concluyó.