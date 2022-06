Macabro: Niña habría sido abusada por cinco estudiantes de un colegio en Atlántico

La Institución Educativa Técnica Industrial Blas Torres De la Torre, Itida, del municipio de Soledad, sigue estando en el ojo del huracán, y ahora, por un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido en abril de este año, pero que apenas se conoció recientemente.

En diálogo con RCN Mundo Barranquilla, la progenitora de la víctima, una menor de 11 años, los hechos ocurrieron en una zona del patio de la institución cuando la niña fue rodeada por cinco adolescentes de bachillerato.

"Fueron cinco adolescentes que comenzaron a tocarla, uno de ellos la agarró por detrás, le taparon los ojos, le bajaron su ropa interior y cuando iban a cometer sus actos, mi hija lo mordió, como pudo se zafó y salió corriendo", señaló la madre de familia.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, solo hasta el jueves anterior supo lo que estaba ocurriendo con su hija debido a los signos de alerta que esta estaba presentando, debido a que comenzó a tener cambios bruscos en su comportamiento.

"Ella solía dibujar y ya no quería hacerlo, no dormía o por el contrario dormía mucho, lo mismo ocurría con la comida, me perdió cuatro materias en el colegio cuando siempre sus notas estaban entre 90 y 100, todo esto fue muy extraño para mí, incluso pensé que sería un caso de dislexia porque se estaba 'comiendo' letras en sus lecciones", sostuvo.

Indicó que "todo esto me llevó a consultar a una psicóloga, la cual le practicó unos test y se descartó que fuera dislexia, pero a raíz de unos dibujos donde tenía que representar a la familia y la figura humana, y ahí creó la alerta, porque los trazos fueron muy definidos y además escondió las manos. Ahí la psicóloga me dijo que podría tratarse de un casos de abuso", contó la madre.

Alarmada por el diagnóstico psicológico, la mujer decidió hablar con su hija para poder saber qué era lo que estaba pasando con ella.

"Cuando la cuestioné ella empezó a llorar y le pregunté que si le habían pegado, si la estaban matoneando, pero cuando le pregunté si la estaban abusando, ella soltó el llanto y me dijo que ella no quería, que la perdonara, era tanto la presión que ejercieron estas personas en ella, que pensó que lo ocurrido era su culpa", añadió.

La madre de familia decidió acercarse a la institución para conversar con la profesora de la menor de edad y esta le corroboró su comportamiento "retraído", al punto que ni siquiera salía al recreo, sino que se mantenía en el salón todo el tiempo.

Por este hecho, los padres de familia apenas se encuentran alistando el proceso jurídico ante las autoridades competentes.