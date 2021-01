Madre de niña que murió por quemaduras en Barranquilla denuncia mala atención para su hija

La madre de la niña de ocho meses de nacida, quien falleció por quemaduras sufridas al caerle encima crema de arroz caliente, denunció que su hija no fue atendida de forma correcta por parte de los médicos que la atendieron.

Vanessa Andreína Gómez, madre de la pequeña, aseguró que al momento de su deceso la niña mantenía un buen semblante y hasta estaba sonriendo. La mujer relató los hechos ocurridos en su vivienda del barrio Villa Valeria de Barranquilla.

"El accidente ocurrió cuando yo estaba sentada en la cama; ella estaba en el piso, se levanta cuando estoy enfriando un vaso de alimento; no era una jarra ni una olla caliente", relata la mujer.

Cuenta que "ella estira la mano para coger el alimento; se me desborda cuando ella le pega al vaso, me cae a mí y le cae un poquito a ella en la boca, en el brazo y le cae en el pecho".

La mujer asegura que no hubo quemaduras graves como se ha dado a conocer. "La quemadura del pecho no fue ni de primer grado, ni de segundo grado, eso fue superficial. Como un bronceado de una quemadura", agregó.

La menor fue atendida en dos centros asistenciales de Barranquilla. "Ella estaba consciente, se reía, durmió bien. La doctora que estaba en turno hizo los exámenes, todos estaban bien; yo me quedé en el cuarto con la niña. A las ocho de la mañana la niña estaba hinchada (...) yo le digo a la doctora que porqué la niña estaba así", añadió Vanessa Andreína.

De acuerdo a la madre de la menor, a su hija le aplicaron morfina.

"Ella (la doctora) me dice: 'Le colocamos un medicamento que se llama morfina, es para la gente que tiene cáncer'. Yo le digo a la doctora que por qué ella le colocó ese tratamiento, si mi hija lo que tiene son ocho meses y no lo iba a soportar; la doctora me dice que ese era el tratamiento que se tenía que poner, que era el tratamiento para el cáncer", indicó la progenitora de la bebé.

Finalmente, aunque le habían dado un parte de tranquilidad, Vanessa observó cómo su hija apareció entubada posteriormente.

"El doctor de cirugía que me la atendió me dice que ella está bien, que a ella le ponen el tubo para que la herida se le sane y la respiración la tenga mejor; me dice, ella está bien, su corazoncito está bien", puntualizó la madre de la pequeña de ocho meses.

La bebita falleció en horas de la tarde del martes, por las complicaciones derivadas del accidente.