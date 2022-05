Madre del bebé hallado muerto en Buritaca denunció a papá del menor por persecución

Continúa la incertidumbre sobre el extraño caso del bebé hallado muerto en las playas de Buritaca sector turístico de Santa Marta, esta vez el padre del niño dio a conocer que Yenny Alexandra Higuera Casallas, madre del menor fallecido, se dirigió ante los estrados judiciales e interpuso una nueva denuncia en contra del papá del menor en la comisaría de familia de la localidad de Kennedy 1, por una presunta amenaza, agravio y daño a su integridad.

Según el documento de la comisaría que reveló Edwin Guerrero Sánchez, la mujer procedió al despacho para dar trámite al incumplimiento de la medida de protección que había en contra del papá del menor desde el pasado 30 de noviembre de 2021.

En dicho documento la mujer confirmó que estuvo hospitalizada en una clínica de salud mental de la capital de país, y según información consignada en el folio de la comisaría, Yenny Alexandra Higuera Casallas, recibió alta médica el día 8 de mayo de 2022, la mujer además aseguró sentirse perseguida y amenazada por el papá del niño.

Según Yenny Alexandra Higuera Casallas, madre del bebé fallecido ante la comisaría de Kennedy 1; “Yo salgo de la clínica de redes de médicas de reposo el día 8 de mayo, y mi familia me empieza a contar que el señor Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones, salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”, aseguró Higuera Casallas.

Es de anotar que estos nuevos hechos de denuncias realizadas por Yenny Higuera, en el caso de la muerte del bebé de 15 meses, están dentro del contexto de una presunta violencia intrafamiliar entre los padres del menor, sobre las causas de la muerte del bebé la mujer aún no ha hablado, y a la fecha de hoy, las autoridades aún desconocen el motivo y las causas por la que el menor terminó ahogado, el caso sigue siendo materia de investigación y no se ha determinado si la muerte fue provocada o si se trató de un accidente.

Así lo declaró el director seccional de la Fiscalía de Magdalena, Ricardo Iván Romero Moreno, quien dijo que, “todavía estamos en etapa de indagación e investigación y coordinando todas las actividades que la fiscal encargada ordenó, hay que tener en cuenta que este caso es muy sensible porque hay un menor fallecido de por medio y todo lo que revelemos podría echar atrás lo adelantado, pero hasta el momento el caso sigue siendo materia de investigación”, aseguró el Fiscal Ricardo Romero.

Entre tanto, RCN Mundo - Santa Marta, se enteró de manera extraoficial que en el extraño caso de la muerte del bebé de 15 meses, probablemente habría un tercero involucrado en los hechos.

Por su parte, los familiares de Edwin Guerrero Sánchez, se pronunciaron ante la denuncia de la mamá del menor y dijeron que “así como habla de una supuesta persecución por parte de Edwin, por qué no dice lo que le pasó al bebé cuando murió mientras estaba con ella”.

Ángela Álvarez es una de las parientes del papá del menor y expresó lo siguiente en su cuenta personal de Instagram, “Nuestra familia pide justicia por la muerte de Edwin Samuel Guerrero Higuera, ya que hasta el día de hoy, aún no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la madre, sabemos que la clínica donde ella se encontraba le dio de alta el día 8 de mayo de 2022 y hasta el día de hoy ella no ha dado ningún tipo de explicación de lo que sucedió, solo pedimos que se esclarezca el caso de la muerte de nuestro Samuel, no queremos que la muerte de nuestro angelito quede impune”, publicó la familiar de los Guerrero.