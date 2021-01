Madre desesperada busca a su hija que dejó todo por esperar la resurrección de Jesucristo

Hace un poco más de 20 días, Lilian León busca desesperadamente a Allison Amaya León, su hija, porque no sabe de su paradero, luego de que llegara a Barranquilla, procedente de Santa Marta, con el fin de "esperar la llegada de Jesús".

La joven de 25 años, cuenta su madre, que trabajaba en una empresa de servicios en Santa Marta, renunció porque iba a esperar la supuesta resurrección de Jesucristo.

Según Lilian, Allison ingresó a la iglesia cristiana Berea del pastor Gabriel Ferrer hace un año, cuando fue invitada por una amiga y siguió asistiendo constantemente.

"Ella después de un tiempo no quiso hablar más con nosotros. Y hace 20 días renunció al trabajo porque le dijeron que tenía que venir para Barranquilla porque tenían que estar reunidos, como si en otro lado no se la pudieran llevar Jesús", dijo la desesperada madre.

Con el pasar de los días y al no saber de su hija decidió viajar desde Aguachica (Cesar) hacia Barranquilla exactamente a la casa del pastor Ferrer en el barrio Los Nogales, donde supuestamente le habían dicho que se encontraba reunida con los demás miembros de la comunidad religiosa.

La incertidumbre fue más grande cuando las autoridades de Policía le aseguraron que su hija no estaba en el interior de la vivienda de los pastores en Barranquilla.

"Me dicen que no está ahí, y que no puedo poner ninguna denuncia porque tiene 25 años y se ha comunicado con otros familiares diciendo que está bien. Que esta por su voluntad", explicó la mujer. Lilian León solo espera que su hija pueda comunicarse con ella.

Expectativa

En otro punto del Atlántico, en el corregimiento de Isabel López en Sabanalarga, la comunidad no pudo dormir porque estaban a la expectativa de lo que podía pasar hoy 28 de enero, día que según la comunidad religiosa, resucitaría Jesucristo.

Los miembros de la iglesia Cristiana Berea, en esta población, tenían un ayuno prolongado desde hace cinco semanas para prepararse para el 'arrebatamiento'.

A raíz de esto comenzó a crecer un temor en los habitantes de un posible suicidio colectivo, pero fue descartado, por parte de las autoridades, debido a que hicieron una inspección en el lugar para verificar que todo estuviera en orden.

"Entramos a la vivienda hablamos con los que estaban adentro y todo estaba bien. No ha pasado alguna situación mayor, no encontramos ningún elemento que pudiera ayudarlos a quitarse la vida. Sólo encontramos a un señor de 63 años que tenía la presión alta y fue trasladado al hospital de Sabanalarga para que recibiera atención médica", manifestó Luis Fernando Moreno, personero municipal de Sabanalarga.

John Medina, uno de los habitantes del pueblo, expresó su preocupación por lo que el culto religioso causó en su esposa.

"A ella la expulsaron de la casa donde estaban reunidos porque le dijeron que vivía en pecado. Eso a ella le causó depresión, no dormía porque no iba a ser arrebatada por Jesús. Hoy en la mañana me preguntó que si ya a los demás se los habían llevado que si estaban las vestiduras. Yo necesito que ellos me digan por qué hacen esto, mi esposa está trastornada con ese tema, necesito una respuesta de las cosas", contó.

Curiosamente, la mujer escribía en las puertas y paredes frases que hacían alusión a la llegada de Jesús, por lo que un equipo médico y sicológico llegó hasta la vivienda de la mujer para prestarle la atención necesaria.

Por otro lado, José Freyle, delegado de la Procuraduría, indicó que ninguno de los miembros de la iglesia está en contra de su voluntad en dicho culto.

Además dio a conocer que en un diálogo que tuvo con el pastor, él afirmó que "nunca dio una fecha exacta" de lo que sería la llegada de Jesucristo.

Finalmente, la noticia de la llegada de Jesucristo en el corregimiento de Isabel López, sirvió para que este pequeño pueblo de un poco más de 2.000 personas y con muchas necesidades, estuviera en el radar, ya que era desconocido para muchos.