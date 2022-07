Madre e hijo murieron ahogados después de que su vehículo cayera a un río en Bolívar

Yira Pupo Amarís y su hijo de 16 años, naturales del municipio Mompox-Bolívar, murieron ahogados en el río Magdalena luego que el vehículo en el que se movilizaban cayera a las aguas del afluente.

Gustavo Madrid, familiar de los fallecidos, relató que las víctimas se encontraban junto a cinco personas al interior de una camioneta que se movilizaba embalsada desde el Magdalena.

Lea también: La 'economía criminal' tiene en jaque la seguridad en Bolívar, advierten autoridades

"Lamentablemente pasó esta tragedia, ellos venían de departir un momento familiar en una fiesta del vecino municipio de Pijiño Magdalena, venían 7 integrantes en un carro grande, todos conocidos, llegaron al puerto conocido como Peñonsito del departamento de Magdalena y al momento de embalsar el carro comenzó a rodarse y no se dieron cuenta, como que venían distraídos", contó Gustavo Madrid.

Señaló que, “cuando los propietarios de la balsa, que los pasó del lado del Magdalena a Bolívar en 150 metros quisieron ver, ya el carro se había caído; las dos personas que se encontraban en los últimos puestos fueron las que murieron".

Le puede interesar: La pandemia dejó sin servicio de salud a más de 21 mil personas en Cartagena

En dialogo con RCN Radio el personero municipal de Margarita -Bolívar, Edwards Álvarez, señaló que el tránsito de vehículos en el puerto se torna peligroso y más en horas nocturnas.

"Peñonsito es el lugar donde se cruza de Mompox para poder llegar hasta Pijiño del Carmen donde están los Johnson ubicados, ahí se transportan botes pequeños, motos y hay dos otros planchones que transportan carros; uno sube a los planchones arriesgándose porque no es un medio de transporte seguro, el cruce no demora 15 minutos, ese trasbordo es peligroso y más que todo en la noche", manifestó el Personero.

Lea aquí: Accidente de camión militar dejó un soldado muerto y 15 más heridos en el sur de Bolívar

El familiar de los fallecidos indicó que los cuerpos se encuentran en el municipio de Mompox y serán trasladados a Medicina Legal en Sincelejo, "en medio de todo este dolor no se ha logrado que los cuerpos puedan llevarse a Medicina Legal, Mompox no tiene Medicina Legal y Magangué tiene jurisdicción sobre este tema entonces los mandan a Sincelejo, no se han podido enviar los cuerpos estamos esperando qué solución nos brindan", sostuvo Gustavo Madrid.

Desde el municipio de Mompox-Bolívar lamentaron el fallecimiento de la mujer de 38 años, quien laboraba como enfermera en el hospital de la población y de su hijo estudiante de grado décimo del Colegio Corazón de Jesús.