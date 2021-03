'Mami Eli', la mujer de 105 años que se vacunó contra la covid-19 en Atlántico

A María Elena Beatriz le ha tocado vivir en sus 105 años de vida dos pandemias, dos guerras mundiales y centenares de carnavales.

Asegura no tenerle miedo a las inyecciones y tampoco a la vacuna contra el covid-19; por esto, le puso el brazo a la enfermera que llegó hasta su casa, ubicada en el municipio de Galapa, Atlántico, para vacunarla mientras ella estaba sentada en su mecedora de toda la vida.

El secreto de su longeva existencia está en el sancocho. Así lo confiesa la mujer. Dice que come "de todo". Que no escatima en los alimentos que consume, siempre y cuando sean naturales: yuca, plátano, ñame, arroz, frijoles, carne y demás alimentos. "Lo que si no le gusta es el pan. Ella dice que eso es malo", comenta entre risas Yelitza Fernanda Hernández, su bisnieta.

A 'mami Eli', como popularmente la llaman, la fueron a buscar a su casa para vacunarla, pues su edad le dificulta salir de casa. Así fue como sus bisnietos coordinaron con la Secretaría de Salud de Galapa, para que la visitaran con la dosis de Sinovac, para ella y su hijo Euclides Castro, de 81 años.

"Por la edad toca cargarla para caminar. No ha tenido ningún efecto adverso. Ni le dolió la inyección. Ella no sufre de nada, a pesar de su edad. Lo mucho es que a veces se toma un acetaminofén", comenta Yelitsa.

Ella es una de los 40 bisnietos de 'Mami Eli' y madre de uno de los 35 tataranietos que tiene. Una familia numerosa que se ha esforzado por mantener a raya el Covid-19 de la vida de María Elena para no perderla por el virus. "Entre todos las cuidamos", apunta la bisnieta.