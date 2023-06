Más de 122 mil estudiantes de La Guajira no recibirían alimentos del PAE a partir de julio

La Contraloría alertó que por incumplimiento en los principios de planeación de las Entidades Territoriales Certificadas -(ETC) de la La Guajira y Riohacha, 122.653 estudiantes están en riesgo de no recibir los alimentos que debe entregar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el calendario escolar.

En la ETC Guajira se identificó que, por incumplimiento a los principios de planeación, faltarían por contratar 87 días de los 180 días del calendario escolar y se encuentra en riesgo la prestación del servicio para más de 81.479 estudiantes.

El ente de control advirtió a que la ETC no ha asignado más de $14.000 millones de pesos que se necesitan. Adicionalmente, a la fecha más de 2.300 mil millones de saldos de la vigencia anterior no se han ejecutado.

"De no lograrse las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa para esta vigencia, de la población indígena se verían afectados 30.035 niños, niñas y adolescentes, es decir el 58% del total de los beneficiarios de esta ETC", indicó la Contraloría.

Por su parte, la ETC de Riohacha inició la operación del PAE el pasado 7 de febrero de 2023, contando con un plazo de ejecución de 86 días escolares, garantizando la operación para 41.174 beneficiarios, solo hasta el primer semestre de calendario.

En el seguimiento realizado por la Contraloría se ha logrado identificar que dicha ETC requiere cerca de $9.628 millones que no se han asignado y aún con estos recursos, únicamente se llegarían a atender 176 días en mayoritaria y 152 en indígena, afectando a 18.261 estudiantes de estas comunidades que dejarían de recibir la alimentación escolar.

"Las ETC tienen la obligación de agotar los procesos de contratación que requieran para la implementación del PAE y prevenir que no se den suspensiones en las entregas durante todo el calendario escolar", resaltó la Contraloría

Según explicó el ente de control se realizará el seguimiento a los recursos públicos con los que cuenta el programa para garantizar el cumplimiento a los criterios de planeación, priorización y focalización "para que se dé la correcta prestación del servicio y estos sean ejecutados de tal manera que los complementos alimenticios lleguen bajo los lineamientos establecidos a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan".