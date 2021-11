Un total de 21.240 boletas falsas fueron decomisadas por las autoridades durante las últimas tres fechas de eliminatorias que se disputaron en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, camino al Mundial de Catar 2022.

Para el primer partido que fue contra el combinado de Brasil, realizado el pasado 10 de octubre, se detectaron 9.000 boletas falsas. La segunda fecha fue contra la selección de Ecuador el 14 de octubre allí fueron 7.200 las boletas fraudulentas, y en este último encuentro, de este martes 16 de noviembre, contra el onceno paraguayo, fueron reportadas 5.040 tiquetes falsos.

Lea también: Hallan fosa con restos que serían de dos jóvenes desaparecidos en Bajo Cauca

De acuerdo, con el coronel John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla en estos pases "se detectaron inconsistencias en sus patrones de seguridad", sin embargo, por este hecho no se reportaron personas capturadas.

Hay que recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, tras los primeros reportes de quejas de aficionados que no pudieron disfrutar del encuentro deportivo debido a la situación, envió funcionarios a la ciudad de Barranquilla para instalar puestos de atención en las entradas del estadio metropolitano para atender las situaciones que se pudieran presentar.

Durante esta última fecha del martes, fueron instalados 84 filtros de seguridad, justamente para tener el control suficiente tanto de la boletería, como del carné de vacunación con esquema completo, que era uno de los requisitos fundamentales para el ingreso al estadio.

Le puede interesar: Denuncian amenazas contra líder de Asociación de Víctimas y Reclamantes de Tierras y Paz

A su turno, al consultar con Tuboleta, empresa encargada de la venta estos señalaron lo siguiente:

"Lo que sucede es que mucha gente compra en portales como Viagogo, que son páginas de reventa, y a otros les puede pasar que le toman el código y también he visto muchas quejas de los mismos revendedores que no pudieron hacer la reclamación de las boletas cuando empezó la pandemia porque no eran los titulares de la compra. Tuboleta únicamente hace la devolución o la redención de la boleta al titular de la tarjeta con la que se hizo la compra".