Más de $3.000 millones fueron invertidos para una vía inconclusa en Fundación, Magdalena

Habitantes del corregimiento Santa Clara, en Fundación Magdalena, en la parte alta de la Sierra Nevada, denuncian que, desde hace cinco años se adjudicó un contrato por más de $2.847 millones para la construcción de la única vía, conectará a la vereda Cristalina Baja con el corregimiento, y hasta el día de hoy la obra está inconclusa.

Los ciudadanos en el corregimiento aseguran que, al contrato le han adicionado $610.055.182 millones y la vía sigue sin pavimentarse.

La denuncia la realizó Edgar Sánchez, vicepresidente de junta de acción comunal de Santa Clara, en los micrófonos de La FM de RCN, quien aseguró que, “el proyecto de la obra inició en el año 2018, y se había contratado al principio por $2.847.582.989, pero la obra está detenida porque el Ministerio de Transporte no ha dado viabilidad para la ejecución de la obra, fuimos a Bogotá y nos dijeron que la obra está inconclusa por algunas anomalías al inicio de la obra”.

“El proyecto se encuentra suspendido, y el día que estuvimos en Bogotá, en las oficinas del Ministerio de Transporte, nos llamó la atención que desde el ministerio nos hayan dicho que la obra lleva un adelanto del 38%, cuando no es así, porque la obra está detenida, está inconclusa”. Aseguró el vicepresidente comunal del corregimiento Santa Clara.

Es de anotar que, el dinero de la obra fue utilizado de los recursos del sistema de regalías del municipio Fundación, es decir, son recursos propios.

Según el ingeniero contratista Juan Carlos Berrio, quien es el representante legal de la obra, “el Ministerio de Transporte no ha autorizado el inicio de la pavimentación de la vía, el municipio consiguió la suma millonaria de sus propios recursos, pero el ministerio no ha permitido que se ejecute la obra, porque son ellos quienes evalúan y autorizan, el municipio giró el dinero a una fiducia y está ahí depositada sin poder disponer de ella”.

“Nosotros somos la empresa contratista, y empezamos la obra sin ningún anticipo, todo lo pusimos nosotros, materiales y el recurso humano, pero tuvimos que suspender por orden del ministerio de transporte, hay que tener en cuenta que a la obra no se le ha hecho anticipo, porque son recursos de la Ocap – Paz, y eso lo administran desde Bogotá”. Puntualizó el ingeniero Juan Carlos Berrio, encargado de la obra.

Por su parte, el Ministerio de Transporte se pronunció a través de un documento denominado ‘ajustes del proyecto’, donde aseveró que, “la obra presenta algunas anomalías en los estudios del suelo, porque no se evidencia apique para el tramo 5, y no se evidencia justificación técnica para lo que se considera conveniente conformar una capa de nivelación de 20 cm de espesor con solamente material adicionado, así mismo no son claras las actividades requeridas en el ajuste por este componente”.

En el documento el ministerio de transporte también solicita al municipio, “aclarar por qué el ajuste no fue informado al momento del inicio de la ejecución de las actividades, para la autorización de dicha modificación en los recursos”.

La FM de RCN estableció comunicación con el alcalde de Fundación Magdalena, Carlos Sierra, para que entregara sus declaraciones sobre la obra, y aseguró que, “la falla viene desde la aprobación del proyecto” y añadió que, “el Invías y el Ministerio de Transporte, que son los del sector, son los que viabilizan el proyecto, y hasta el momento no tiene viabilidad”.

Así las cosas, la construcción de los dos kilómetros de la vía que comunica a la Vereda Cristalina Baja, con el corregimiento de Santa Clara, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, está inconclusa, Mintransporte e Invías aseguran que el alcalde incurrió en inconsistencias al momento de iniciar la obra, y el alcalde dice que son ellos quienes deben dar viabilidad a la obra civil. Al día de hoy los ciudadanos siguen sin vía de acceso en el corregimiento, esperando una obra de más de cinco años.