Más de 50 viviendas en riesgo de colapsar por nuevo sismo en Bolívar

El Sistema Geológico Colombiano reportó que durante la madrugada del viernes se registró un sismo de 4,3 grados de magnitud con una profundidad de 52 kilómetros y tuvo como epicentro el municipio de Pinillos en el departamento de Bolívar.

“Desde el mismo momento de los hechos hasta la mañana de este viernes estamos fuera de nuestras casas como medida de prevención, hicimos un recorrido con los funcionarios de la administración y hay algunas viviendas averiadas, hasta el momento no hay casas destruidas ni víctimas”, dijo el alcalde del municipio de Pinillos, Alcides Gulloso García.

Lea También: Autoridades, en alerta por posibles réplicas tras sismo de 5.7 en Bolívar

Agregó, “la administración se reunió con el comité de atención y prevención a desastres municipal, y redactamos un documento que vamos a llevar al alto gobierno para pedirle que nos envíen una comisión de expertos en el tema para que nos diagnostiquen por qué se da en este territorio ese tipo de fenómenos de manera continua”.

“Nosotros somos un municipio ubicado a orilla del río, estamos alarmados y preocupados porque este fenómeno se nos está viniendo como tema nuevo durante la crisis sanitaria, y eso preocupa aún por la situación en la que vivimos”, dijo el Alcalde.

Lea también: En abril y mayo no podrá haber incremento en facturas de luz: Gobierno

“Pinillos es un municipio alejado del resto del país, incomunicados por vía terrestre, con escasos médicos para atender una calamidad y una serie de cosas que no tenemos capacidad para atenderla”, manifestó.

El pasado miércoles 15 de abril, sobre las seis de la mañana también se presentó un sismo pero con magnitud de 5,7 el cual afectó a más municipios del departamento, especialmente en Pinillos y Mompóx.

“Hago un llamado al Presidente de la República y al Gobernador de Bolívar, porque hoy estamos completamente solos y no sé qué consecuencias graves pueda traer para mi población, desde el mismo momento he estado monitoreando, el primer sismo dejó 59 viviendas averiadas, ya me han estado reportando de la zona rural que este nuevo sismo complicó las que ya estaban averiadas anteriormente”, añadió.

Puede Interesarle: Murió otro recluso de la cárcel de Villavicencio, víctima de COVID-19

El mandatario explicó que, “si se repite otro movimiento de la naturaleza, indiscutiblemente esas viviendas van a colapsar y vamos a tener consecuencias mucho mayores, por eso desde el mismo momento que sentimos el movimiento telúrico, salimos a las calles y le pedimos a las personas que no ingresaran a sus viviendas”.

Por último, el alcalde de Pinillos, Bolívar, reveló que en 2013 al municipio llegó una empresa buscando posible vertimiento de petróleo dentro del territorio, “lo hicieron durante siete meses y entraron a los humedades del municipio e hicieron un profundo daño a la naturaleza”.

“Desde esa fecha ha habido cambios notorios en el comportamiento de la naturaleza, el río magdalena a 10 kilómetros de la altura de pinillos, se desvió, hoy este río no pasa por aquí, y todos esos humedales que eren reservorios de muchos peces y de fauna, hoy son espejos de agua que ya no existen y esto puede obedecer al daño que se le hizo al territorio”, dijo finalmente el mandatario local.