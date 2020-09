Masacre en la Alta Guajira: asesinan a padre e hijo en resguardo indígena

Según relatan los habitantes del corregimiento de Bahía Portete fueron por lo menos seis hombres con armas largas, los que llegaron hasta una humilde vivienda de la comunidad iwuasay y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra varios miembros de una familia causándole la muerte a dos de ellos y dejando a un menor de edad herido de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Uriana (padre) y Aristides Uriana (hijo), pertenecientes al clan Epinayú, a quienes sepultaron de acuerdo con los usos y costumbres wayúu; entretanto el menor lesionado se encuentra en una UCI del municipio de Maicao.

“No sabemos quiénes fueron ni que motivos tenían, no sabemos si son indígenas, si son migrantes por cómo estaban vestidos; allá se presentan muchos robos de animales y de motos, entonces podría ser por ahí”, dijo Rolan Fince, autoridad tradicional de la comunidad.

Vestían atuendo militares de la guardia venezolana

El líder de la comunidad agregó que quienes perpetraron esta masacre “llegaron sobre la madrugada vestidos con atuendos que habitualmente utilizan los militares de la guardia venezolana, genera confusión al no saber si son indígenas de la zona o efectivamente ciudadanos extranjeros y sobre todo al desconocer los motivos”.

Las autoridades no han podido intervenir en el caso, pues la familia de las víctimas no ha entregado la información requerida para iniciar la investigación argumentando usos y costumbres; sin embargo tropas del ejército se movilizaron hasta el sector para realizar vigilancia de manera permanente.

Este hecho mantiene zozobra a los habitantes de Bahía Portete, donde en la década anterior solían suceder homicidios colectivos, como la masacre de 2004 donde murieron cuatro personas y desaparecieron otras tres, que fue perpetrada por los paramilitares.

Tres masacres en dos meses

La Organización Indígena Nación Wayúu señaló que ya son tres las masacres registradas en los últimos dos meses, principalmente en el norte de La Guajira.

“En todos los casos hombres fuertemente armados, ingresan a las comunidades y asesinan a todo el que encuentren a su paso; regularmente no hay investigaciones en estos casos porque el pueblo wayúu por su cosmovisión nunca permitirá que las fuerzas de seguridad manipulen a sus muertos, pero la investigación no se debe detener por una necropsia no permitida”, señaló José Silva, representante de la ONG.