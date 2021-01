Mataron a dos personas en Barranco de Loba (Bolívar)

Tres motorizados ingresaron al corregimiento de San Antonio, ubicado en el municipio de Barranco de Loba, del departamento de Bolívar y con “armas de largo alcance” dispararon contra las personas que se encontraban a su paso.

Este ataque sicarial, como lo llamaron las autoridades, dejó como saldo dos personas muertas y dos heridas, dentro de los que se encuentra un menor. La Policía Nacional identifico a los occisos como Frank Jair Verona Barrios y Jadith Vásquez Barrios.

“El corregimiento queda a 30 minutos del casco urbano del municipio Barranco de Loba, la carretera es destapada, estos sujetos ingresaron y en una esquina donde se vende internet estaban varios jóvenes reunidos y sin mediar palabras llegaron y balearon a todos”, manifestaron las autoridades.

“Quedan impactadas cuatro personas, dentro de ellas un menor; al escucharse los disparos todos corrieron, lamentablemente los dos jóvenes que murieron en el sitio fueron rematados; los heridos se escondieron en las casas y los hombres armados ingresaron buscando a los jóvenes”, narró Samuel Méndez, habitante de la población.

"Los hombres emprendieron la huida y hurtaron una motocicleta. El corregimiento de San Antonio vive una difícil situación, en ese punto del departamento de Bolívar sus habitantes han sufrido desplazamiento forzado; aquí siempre ha habido desplazamiento, secuestros, reclutamiento de menores”.

“Siempre hemos vivido bajo el yugo de todos los grupos armados que pasan por aquí, no tenemos presencia policial, ni militar, es un pueblo totalmente abandonado que teme que se repita una masacre como la del salado”, puntualizó Samuel Méndez.

El alcalde Manuel Ramos Bayter convocó un consejo de seguridad para dar con el paradero de los responsables de hecho.

“La comunidad exige que los consejos de seguridad que hace el alcalde municipal no solo sea hagan para la foto, sino que se vean resultados. Esta es una zona minera, es una zona donde se vive la extorsión, se habla de que fue una banda delincuencial (…) ellos tienen el control de esta zona, pasaron a ser un grupo armado organizado (…) el estado no hace nada, el municipio no hace nada, nos están matando”, aseguró Samuel Méndez, habitante del corregimiento.

RCN Radio conoció que los cuerpos de Frank Jair Verona Barrios y Jadith Vásquez Barrios permanecieron por más de 4 horas en sus viviendas, teniendo en cuenta que sus familiares hicieron el levantamiento por la demora de las autoridades. Posteriormente llegaron los uniformados junto con la inspectora Margareth Llanos y trasladaron los cadáveres hacia la morgue.

De los heridos, se sabe que uno se encuentra en el centro asistencial del municipio de Magangué y el otro está el hospital local, del municipio de Barranco de Loba.