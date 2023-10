Me desgraciaron la vida: abuela de vigilante asesinado en supermercado de Barranquilla

La señora Ruby, abuela de Yordi Esteban Méndez Fernández, el vigilante que iba a cumplir 20 años de edad y que fue asesinado en medio de un ataque criminal del que fue blanco un integrante de las bandas ‘Los Pepes’ conocido con el alias 'Checho', dentro de un supermercado en el barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla.

La Policía Metropolitana ofrece 50 millones de pesos de recompensa por los responsables.

“Yo recuerdo a mi nieto como un niño hermoso, era lindo, bueno y trabajador. Iba a cumplir 20 años. Era un niño bueno, un niño sano, de su casa”, dijo la mujer en medio de un llanto y dolor incontrolable.

La mujer reside en el barrio La Sierrita en el sur de la capital del Atlántico, y recordó la última vez que habló con Jordi, justo antes de que se fuera a trabajar.

“Él se despidió de mí y se fue para el trabajo. Luego mi hija me llamó y me dijo que Jordi estaba herido, pero no me imaginé que me lo habían asesinado. ¿Por qué esos desgraciados mataron a mi nieto?”, agregó Ruby.

Al tiempo, sostuvo que el sueño de su nieto era traer a su hermano desde Aracataca, Magdalena, hacia Barranquilla para poder apoyarlo e incluso contó que en el apartamento donde se iba a mudar había realizado un anticipo de 500 mil pesos. “Esa gente ha desgraciado mi vida y la de mi familia. Solo exigimos que haya justicia en este caso”, puntualizó.

¿Qué fue lo que pasó?

Pasadas las 4:00 de la tarde de este martes, en un supermercado en la calle 80B con carrera 42 D, en el barrio Ciudad Jardín, en el norte de la capital del Atlántico, un hombre fue abatido por delincuentes y en el mismo hecho criminal asesinaron al vigilante que se encontraba de turno en el lugar.

El hombre a quien iba dirigido este atentado sicarial, horas después, fue identificado como César Alberto Molina Chávez, conocido con el alias de 'Checho' y quien presuntamente sería integrante de la banda criminal 'Los Pepes'.

De acuerdo a versión de testigos, alias Checho habría llegado a bordo de un vehículo Kia Picanto, color gris, en compañía de una mujer, y minutos después al supermercado llegaron hombres armados que le dispararon.

En la misma acción violenta, cuando los criminales se disponían a salir del sitio, creyendo que el vigilante estaba armado, atentaron contra su humanidad.