Un video de supervivencia realizó el soldado Luis Domingo Morelos González, quien fue secuestrado en el municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar.

Señaló que hace parte del batallón de selva #48 y en estos momentos está detenido por las disidencias de las Farc, "en el momento me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después que traté de huir. Soy del batallón de selva #48 de Santa Rosa sur de Bolívar, soy el soldado que venía de permiso y por motivo de consumir sustancias alucinógenas me encuentro detenido en el momento. Yo me encontraba en la guardia y salí de permiso cuando me secuestraron".

Desde las montañas del Sur de Bolívar, el frente 37 de las FARC EP informó, "queremos hacer esta publicación de un nuevo detenido por nuestras unidades cerca al Cerro de Burgos (....) el joven confesó ser militar activo, hacemos un llamado a las ONG, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Internacional e iglesia para realizar la respectiva entrega".

Las autoridades indicaron que, "los hechos a esta hora están siendo investigados, se inició un dispositivo de búsqueda se estableció comunicación con sus familiares y, a través de un equipo interdisciplinario, se brinda un especial acompañamiento. Rechazamos este crimen atroz, siendo el secuestro una clara y flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Se exige que le sea respetada su vida e integridad física, así como inmediatamente el regreso al lado de su familia".

"Hasta el momento se desconoce el lugar donde se encuentra el soldado pero se avanza en la investigación, vamos a instalar un Puesto de Mando Unificado en Santa Rosa sur de Bolívar donde se registró el secuestro. Él estaba de permiso en el momento del secuestro", manifestó el secretario del interior de Bolívar, Raúl Vargas.