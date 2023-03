"Me esposaron y me apuntaron": cantante barranquillero denunció abuso policial

Una amarga noche fue la que vivió la madrugada del pasado martes Aldair Jiménez, artista vallenato barranquillero quien señaló ser víctima de varios uniformados de la policía en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el joven, el pasado lunes salió a jugar fútbol con varios amigos y familiares de su esposa, posterior al juego fueron a comer algo y cuando ya se dirigía hacia su vivienda, fue abordado por una patrulla de la policía que le estaba pitando para hacerlo parar.

No obstante, indicó Aldair que no se percató que el llamado era con él y no detuvo la marcha.

La patrulla prosiguió pitando y cuando el artista baja el vidrio de su vehículo para notar que era a él a quien le estaban solicitando el pare, dice, los uniformados le estaban apuntando con su arma de dotación.

"Yo me asusté al verlo apuntarme con el arma y yo seguí la marcha, pero me atravesaron la patrulla, lo que pensé que eran bandidos disfrazados de policía y en ese momento, llegaron dos motorizadas más, eran como seis policías en total. me bajaron del carro a la fuerza, me estrujaron, me esposaron como si fuera un delincuente y les pedía explicaciones y me decían que me iban a llevar detenido, pero no me decían el por qué", indicó.

Luego de varios minutos de forcejar y discutir, dice Aldair que los uniformados le sugirieron que les colaborara, económicamente hablando, para no conducirlo a la Unidad de Convivencia Ciudadana.

"Ellos me sueltan y me dicen que me van a conducir al UCJ por irrespeto a la autoridad, les ofrecí disculpas por no haberme percatado que el pare era conmigo, pero no les falté al respe; sin embargo, uno de ellos me dijo que 'arreglaramos'. Me subieron a la patrulla y ahí les dí 60 mil pesos que era lo único que tenía en ese momento y después de eso me dejaron una cuadra más adelante", señaló.

Este miércoles Aldair Jiménez acudió a la URI de la Fiscalía a interponer el respectivo denuncio por el abuso policial y asimismo, ante la misma policía para que abra la respectiva investigación.