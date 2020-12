Me estrelló contra la pared varias veces: joven agredido por un policía en Atlántico

Jeiner Sarmiento, la víctima de una agresión policial en el departamento del Atlántico, reveló los detalles del video que se hizo viral donde se observa como es golpeado por un miembro de la Sijín.

El joven contó que varios agentes de la Policía lo capturaron en el interior de una casa en el municipio de Luruaco por el delito de estupefacientes.

"Me capturaron injustamente porque yo no estaba haciendo nada, me sacaron de una casa en bóxer para llevarme a una estación de Sabanalarga, me colocaron una bola de marihuana diciendo que eso era mío, que me hiciera cargo de eso pero como no era mío yo dije que no me iba a hacer cargo", explicó Jeiner.

Estando en la estación de Policía de Sabanalarga, ocurrió la agresión de un Policía que fue viralizada por redes sociales.

"Llega el comandante de la Sijín y me pregunta que si soy Jeiner, yo le dije que si. Me dice que firme un papel para la libertad, y cuando me paró a firmar, el muchacho no había terminado el llenado todo el papel, me dice que me siente y cuando me voy a sentar es cuando se acerca, me coge por el cuello y me golpea. Me vuelve a agarrar por el cuello, me agarra por la espalda, me estrella contra la pared, me pega unas patadas y vuelve a hacerlo varias veces", relató el joven.

Agregó que: "a lo último me dijo que contara en Luruaco que era él, el que me estaba golpeando, yo no quise decir nada por temor a lo que estaba pasando".

Jainer decidió entablar una denuncia penal por la agresión del uniformado, para exigir que se le respeten sus derechos humanos.

"Yo voy a denunciar, que todo quede en manos de las autoridades. Ellos no pueden estar maltratando a la gente, eso no es así porque todos tenemos derechos y se supone que cuando a uno lo capturan deben respetar el derecho y uno esposado no se puede agredir", puntualizó.

La Procuraduría General de la Nación, adelantó una visita a la estación de Policía de Sabanalarga para iniciar la investigación en contra del uniformado. Además la Policía Nacional anunció una investigación disciplinaria contra el responsable de la agresión.