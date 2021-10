Un nuevo hecho de agresión física y verbal contra una mujer se registró en el sur de Barranquilla. Eglee Nazareth Páez Hernández, residente del barrio La Pradera, denunció que fue brutalmente golpeada por su ex pareja sentimental; un taxista barranquillero quien se identifica como Luis Alfonso Pérez Montalvo.

Según relató Páez Hernández a las afueras de Medicina Legal en la tarde de este jueves, la relación sentimental habría culminado el pasado mes de febrero cuando la joven mujer, de 29 años de edad, decidió irse de la vivienda en la que residía con Pérez Montalvo tras las constantes agresiones físicas y verbales que el hombre le propiciaba cada vez que ella intentaba terminar con él.

Desde entonces, Luis Alfonso le había insistido a Eglee para volver, a lo que ella se negaba rotundamente por los reiterados comportamientos violentos de él. Incluso, en una ocasión, el hombre le habría puesto una serenata para reconquistarla. Sin embargo, ante su negativa de salir a atenderlo, empezó a recibir amenazas y llamadas intimidatorias de parte de Pérez Montalvo.

Así las cosas, y con el pretexto de ver a su hija, Luis Alfonso Pérez se acercaba en reiteradas ocasiones a la vivienda de Eglee Nazareth, en el barrio La Pradera, sur de Barranquilla, por lo que era inevitable seguir viéndolo y que él aprovechara para tratar de reconquistarla e intentar agredirla cuando Páez Hernández no aceptaba sus pretensiones.

El pasado martes en horas de la noche, y en medio de una de las visitas de Luis Alfonso, el hombre le pidió a la menor de dos años para cargarla. Justo en ese momento, tomó del brazo a la joven mujer y le solicitó que lo acompañaran hasta su vivienda, ubicada en el barrio Recreo. Ante la negativa de Eglee Nazareth, reiterándole que la relación se había terminado y que no atendería a su petición.

Relató la mujer que al responder de tal manera, Luis Alfonso procedió a tomarla por el brazo fuertemente, lanzarla contra el piso y propinarle puños hasta cansarse. “Me tomó a la fuerza, yo me suelto, corro y grito, pero él me tomó por el cabello y me dio duro contra el piso, me dio un puño y me partió la cabeza", sostuvo en diálogo con RCN Radio Barranquilla.

Indicó, además, que luego su expareja le comenzó a dar patadas y como ella seguía gritando, “salieron los vecinos”. De inmediato, llamaron a la Policía, pero él se fue corriendo. Los motorizados lo siguieron pero no lo alcanzaron.

Tras esos episodios violentos y las continuas amenazas de muerte, la mujer se presentó este miércoles ante la Fiscalía en la que interpuso una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, al tiempo que solicitó amparo policivo. Además, en la tarde de este jueves, se le practicó la evaluación técnica en Medicina Legal.