La ministra del Interior, Alicia Arango, encabezó un Puesto de Mando Unificado que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay, en Cartagena.

En el encuentro que tuvo como objetivo analizar los resultados de las estrategias implementadas en Cartagena y en el resto del departamento de Bolívar, para aplanar la curva del Covid-19. La ministra mostró su preocupación por la forma cómo viven los cartageneros en medio de esta crisis.

"La gente tiene que buscar una forma para sostenerse o para comer. Me preocupa la situación de los cartageneros, me preocupa su empleo, me preocupa de qué están viviendo, porque el tema informalidad no puede seguir aumentando, hay que tener mucho cuidado"manifestó la ministra.

Además, Arango hizo un llamado a cumplir las medidas adoptadas para la atención de la pandemia, y así poder volver a la normalidad.

"Existe un Comité Nacional de Seguridad Alimentaria, integrado por los ministerios de Salud y Agricultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ellos deben garantizar que se cumpla", indicó.

Arango señaló que parte de la crisis que se vive en la ciudad es producto de la indisciplina social.

"Hoy estamos en Cartagena con el propósito de ver los temas de orden público que desafortunadamente están estrechamente ligados con el Covid-19. Tiene que ver con la indisciplina social. Todos debemos ayudar, no depende solamente del Gobierno Nacional, departamental ni local, depende de todos, porque aquí el comportamiento es fundamental”, afirmó.

Al presentar las conclusiones del Puesto de Mando Unificado, la ministra del Interior aseguró que lo más importante para tener resultados que tanto se anhelan, es continuar el nivel de articulación con las Fuerzas Militares, el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

Enfatizó en el cumplimiento del programa de la Gerencia COVID-19 de la Presidencia de la República, relacionado con prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.