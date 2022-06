Me sacaran a la fuerza y con Policía: alcalde de Cartagena ante orden de suspensión

El alcalde de Cartagena, William Dau, mantiene su posición de no abandonar la administración distrital tras la solicitud de suspensión que realizó el contralor de la ciudad al presidente de la República, Iván Duque.

La Contraloría señaló que esta suspensión se debe a presuntas irregularidades cometidas al suscribir contratos sobre el manejo de la pandemia del covid-19, “lo que ocasionó un posible detrimento patrimonial por más de 1.000 millones de pesos”.

El alcalde Dau aseguró que, “si me llegan a suspender yo voy a decir aquí estoy en el Palacio de la Aduana y aquí me quedo. Y si me quieren sacar, vengan y me sacan a la fuerza; estoy seguro de que me sacarán a la fuerza, me meten el Esmad (antidisturbios), el Ejército, la Policía, pero es una cuestión de principio yo tengo que defender a Cartagena y lo voy a seguir haciendo".

“El supuesto denunciante del proceso, Álvaro Ganem Issa, declaró que él nunca denunció todo esto es una patraña del contralor distrital, el perro servil al servicio de Gloria Estrada y los concejales”, dijo Dau Chamat.

Además de rechazar la solicitud de su suspensión con platón y cacerolazo, el mandatario de los cartageneros cuestionó la terna que presentó el Movimiento Salvemos a Cartagena tras la solicitud de su suspensión.

Aseguró que la exprimera dama Cynthia Pérez Amador, quien hace parte del comité inscriptor del Movimiento Salvemos a Cartagena, incluyó a alguien cercano al uribismo a quien él retiró de su campaña.

"Es una persona que no es cercana a mi administración, no es de afecto a esta administración, es una persona a quien yo personalmente le dije 'te vas del Movimiento Salvemos a Cartagena' por falta de confianza. Se llama Augusto Vidales; a él lo propone Cinthya Pérez Amador, uno de los tres miembros del comité inscriptor que todo el mundo sabe que yo rompí manteles con ella", expresó el alcalde.

Puntualizó que, “si es necesario una crisis de institucionalidad entre el distrito de Cartagena y el gobierno nacional, pues así se dará. No vamos a dejar que cinco concejales malandrines nombren a calanchi de contralor para que me suspenda a mí y así invalidar la voluntad de 114 mil cartageneros".

El Gobierno nacional estudia la posibilidad de nombrar como alcalde encargado entre Irvin Pérez, actual presidente de Fontur y exdirector de la Corporación de Turismo de Cartagena y entre Ariel Zambrano, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UGNRD) y exdirector de la Oficina de Gestión del Riesgo en Bolívar.